Εξαφάνιση μικρού Μπεν: «Τελευταία ευκαιρία» να βρεθεί - Ιδιωτικός ερευνητής ανοίγει ξανά την υπόθεση

Σε μία ανέλπιστη εξέλιξη, νέα στοιχεία ίσως έρθουν στο φως σχετικά με την εξαφάνιση του μικρού Μπεν Νίντχαμ στην Κω, καθώς ιδιωτικός ερευνητής που εκπροσωπεί την οικογένεια, ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους της υπόθεσης.

Η μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ , έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκτηση των εγγράφων, τα οποία, όπως πιστεύει, περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες που χρονολογούνται από την εξαφάνιση του γιου της πριν από 35 χρόνια.

Όπως δηλώνει, πρόκειται πιθανότατα για την «τελευταία της ευκαιρία» να μάθει τι συνέβη στο παιδί της, που εικάζεται πως απήχθη από κύκλωμα εμπορίας παιδιών και κατόπιν δόθηκε παράνομα για υιοθεσία.

Εξαφάνιση Μπεν: Μία τελευταία ευκαιρία

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε στο νησί της Κω τον Ιούλιο του 1991. Η οικογένεια είχε μετακομίσει εκεί από τη Βρετανία για μια νέα αρχή, κοντά στους γονείς και τον αδελφό της Kέρι, που ήδη ζούσαν στο νησί.

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Η Κέρι 53 ετών, από το Σέφιλντ, ανέφερε ότι η αστυνομία του South Yorkshire – η οποία συντονίζει την έρευνα από την αρχή – της γνωστοποίησε πρόσφατα πως περιορίζει τη συμμετοχή της στην υπόθεση.

Ωστόσο, μετά από συνάντηση που είχε την Τετάρτη με αξιωματούχους της υπηρεσίας, ενημερώθηκε πως επρόκειτο για «παρεξήγηση» και ότι η στάση της αστυνομίας δεν αλλάζει. Παράλληλα, η ίδια έχει ξεκινήσει επαφές με ιδιωτική ερευνητική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Η εταιρεία, όπως εξηγεί, επικοινώνησε απροσδόκητα μαζί της και την διαβεβαίωσε ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους που διατηρεί η τοπική αστυνομία της Κω – έγγραφα που η Kέρι προσπαθεί να εξασφαλίσει από το 2016.

Μιλώντας στη Sun, δήλωσε: «Μου είπαν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, να εξετάσουν τους φακέλους της ελληνικής αστυνομίας και να μελετήσουν ό,τι έχει γίνει – κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα».

Εξαφάνιση Μπεν: Τι κρύβουν οι φάκελοι της ΕΛΑΣ

Κατανοεί, συγκεκριμένα, ότι τα αρχεία θα περιλαμβάνουν καταθέσεις που έδωσαν αρκετοί βασικοί μάρτυρες, καθώς και σημειώσεις και κατευθύνσεις της έρευνας που κατέγραψαν οι τοπικοί ερευνητές αμέσως μετά την εξαφάνιση του Μπεν.

Η Kέρι δηλώνει ακόμα μεταξύ άλλων πως θέλει να δει «τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ποιοι μάρτυρες μίλησαν και τι κατέθεσαν». Όπως σημειώνει, «εδώ και χρόνια μου λένε ότι πρέπει να έχω πρόσβαση στους φακέλους, αλλά ακόμη δεν τους έχω δει».

Η ίδια θεωρεί απαραίτητο να επαναληφθούν ορισμένες καταθέσεις λόγω «ασυνεπειών», ενώ επιθυμεί να εντοπιστούν και πρώην αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες της δεκαετίας του ’90, τους οποίους –όπως υποστηρίζει– οι ελληνικές αρχές δεν επιτρέπουν πλέον να προσεγγίσουν οι Βρετανοί αστυνομικοί.

«Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι πλέον στα 70 τους», λέει. «Αν φύγουν από τη ζωή, ό,τι γνωρίζουν θα χαθεί μαζί τους. Πρέπει να δράσουμε πριν να είναι αργά».

Η Kέρι ελπίζει ότι η ομάδα των ιδιωτικών ερευνητών, που υπολογίζει πως θα χρειαστεί περίπου 20.000 ευρώ για την έρευνα – ποσό που προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσω GoFundMe – θα μπορέσει να εντοπίσει και να μιλήσει με πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης.