Εξιτήριο σήμερα για την Αφροδίτη Νέστορα: Απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος για τον εμπρησμό

Το ενδιαφέρον των Αρχών έχει μονοπωλήσει η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, με τον τρίτο κατηγορούμενο να περνάει σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για τον 24χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ ο ίδιος παρευρέθηκε και χθε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για να ζητήσει προθεσμία για την απολογία του.

Προανακριτικά είχε υποστηρίξει πως δεν γνωρίζει τους δύο δράστες και πως παρέδωσε τα κλειδιά του σε φιλικά του πρόσωπα, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

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Παράλληλα, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο σήμερα, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, καθώς έφερε σοβαρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, λόγω της εμπρηστικής επίθεσης που έλαβε χώρα στο σπίτι της.

Υπενθυμίζεται πως η ίδια, είχε αρχικά νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου, στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

Στη φυλακή δύο από τους συλληφθέντες για τη δολοφονίκή επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Χθες Τρίτη, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας, για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 29χρονος και η 26χρονη, παρέδωσαν ένα απολογητικό υπόμνημα με λίγες γραμμές, δεν απάντησαν σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.

Με τις πρώτες προφυλακίσεις και έναν κύκλο αποκαλύψεων για τη δομή της οργάνωσης συνεχίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στην οικία της Νέστορα.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως, η 26χρονη και ο 29χρονος οδηγήθηκαν στη φυλακή, επιλέγοντας τον δρόμο της απόλυτης σιωπής και της μη συνεργασίας με τις αρχές.