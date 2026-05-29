Έξοδος Αγίου Πνεύματος: «Φράκαρε» ο Κηφισός - Σε ποια σημεία σημειώνονται καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις σε πολλά σημεία στον Κηφισό παρουσιάζονται λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αλλά και της συνηθισμένης επιβάρυνσης του οδικού άξονα κάθε απόγευμα Παρασκευής.
Σύμφωνα με το Orange Press Agency στο ρεύμα εξόδου, προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση.
Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών - Λαμίας, ενώ στην Αθηνών - Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.
