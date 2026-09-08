Έξωση από παιδικό σταθμό στην Κέρκυρα - Στον «αέρα» 28 προνήπια και εργαζόμενοι

Μια απρόσμενη ειδοποίηση βρήκαν έξω από το νηπιαγωγείο στην Κέρκυρα γονείς και εκπαιδευτικοί, στο οποίο έκαναν έξωση. Ως αποτέλεσμα, στον «αέρα» έμειναν μαθητές και εκπαιδευτικοί της περιοχής.

Από το 2018 η εκάστοτε δημοτική αρχή και το σύνολο των εκπροσώπων στο δημοτικό συμβούλιο είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την απόφασή του να μην ανανεώσει την σύμβαση μισθώσεως του παιδικού σταθμού και η υπόθεση βρισκόταν στα δικαστήρια. Τρείς διαδοχικές δημοτικές αρχές προσπάθησαν να παρατείνουν την μίσθωση του κτηρίου, αλλά έφθασε το πλήρωμα του χρόνου και η απόφαση 378/4-9-2026 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κερκύρας απέδωσε τον χώρο στον ιδιοκτήτη του.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος για τους βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς Σπύρος Νεράντζης, ανέφερε ότι προσπαθούσαν να καθυστερήσουν την οριστική έξωση, αλλά όπως φαίνεται δεν υπολόγισαν το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου να διαθέτει όπως επιθυμεί την περιουσία του. Επί οκτώ έτη δεν προνόησαν τι θα έπρατταν όταν θα ολοκληρωνόταν η δικαστική υπόθεση.

Έτσι για όλους τους παραπάνω λόγους ο εισακούστηκε η επιθυμία των νησιών. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν το αυτονόητο.

Φυσικά και αφορά την φιλοξενία των περίπου 28 προ- νηπίων στην περιοχή του Μον Ρεπό. Η δημοτική αρχή ανέλαβε να τοποθετήσει τα παιδιά σε άλλους παιδικούς σταθμούς του δήμου, προκειμένου να μην μείνουν χωρίς φροντίδα και να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των γονέων. Ίσως κάποιοι γονείς επιλέξουν να στείλουν σε ιδιωτικούς σταθμούς τα νήπια για τα οποία θα λάβουν τα ειδικά voucher.

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Έκπληκτοι είναι και οι εργαζόμενοι στον παιδικό σταθμό, οι οποίοι θεωρητικά γνώριζαν την κατάσταση, αλλά δεν ενημερώθηκαν από την δημοτική αρχή και διαπίστωσαν ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, παρουσία δικαστικού επιμελητή, και σε εφαρμογή της δικαστικής αποφάσεως προχώρησε σε αλλαγή των κλειδαριών.

Ένα θέμα που επανέρχεται είναι η στέγαση των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, σε διαμερίσματα ή καταστήματα χωρίς αύλειους χώρους, κτηριακά ακατάλληλους για την φιλοξενία παιδιών.