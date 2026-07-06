Σοκάρουν οι προσωπικές ιστορίες των ατόμων που είχαν παγιδευτεί για ώρες στα συντρίμμια μετά τον διπλό φονικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ανάμεσά τους, και η ιστορία της 12χρονης Φαμπιάνα, η οποία περιγράφει όσα έζησε εγκλωβισμένη για 32 ώρες.

«Είδα πράγματα να τρέμουν, να πέφτουν, να σπάνε και μετά οι τοίχοι ράγισαν. Ο τοίχος που χώριζε το διαμέρισμά μου από αυτό μιας φίλης κατέρρευσε. Εκείνη τη στιγμή, σκέφτηκα: "Θα πεθάνω. Δεν θα επιβιώσω από αυτό. Κανείς δεν θα με σώσει"», είπε η Φαμπιάνα στο BBC.

Η μητέρα - που την στιγμή των σεισμών βρισκίταν εκτός κτιρίου - δήλωσε επίσης ότι είδε το μισό κρεβάτι της κόρης της να προεξέχει από τα συντρίμμια. «Έτρεχα από τη μία άκρη του συγκροτήματος στην άλλη ουρλιάζοντας "Είναι νεκρή. Η κόρη μου είναι νεκρή". Δεν ήξερα τι να κάνω», είπε η μαμά της.

Παράλληλα, η ίδια η μικρή Φαμπιάνα ήταν ξαπλωμένη μπρούμυτα, παγιδευμένη από τα ερείπια από όλες τις πλευρές, με το ταβάνι σχεδόν να ακουμπάει το πρόσωπό της, και με έναν «μαγικό» τρόπο κατάφερε να μείνει ψύχραιμη.

'I ate ketchup and cheese', says Venezuelan girl trapped under quake rubble for 32 hours https://t.co/iSaq5jYNkP — BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2026

«Είμαι άνθρωπος που αγχώνεται πολύ και γίνεται κλειστοφοβικός. Αλλά δεν ξέρω γιατί, μια παράξενη ηρεμία με κατέλαβε. Ίσως το μυαλό μου να ήταν σε σοκ», είπε.

«Μου είπε να μείνω ήρεμη και ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Φαμπιάνα για μια φροντίστρια από τον πάνω όροφο που προσπάθησε να τη βοηθήσει.

Διαβάστε επίσης: Θαύμα στα ερείπια της Βενεζουέλας: Ανασύρθηκε ζωντανός 8 ημέρες μετά τον φονικό σεισμό

«Το ένα μου πόδι ήταν λυγισμένο σε επώδυνη θέση και μετακίνησα μερικά από τα ερείπια για να μπορέσω να τα ισιώσω. Ενώ το έκανα αυτό, έπαθα γρατζουνιές και κοψίματα, αλλά βρήκα ένα μπουκάλι κέτσαπ και λίγο τριμμένο τυρί. Αυτό με κράτησε», δήλωσε η 12χρονη.

Βενεζουέλα: Ο εθελοντής - ήρωας που έσωσε τη 12χρονη

Όταν η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο, δεν μπορούσ να ακούσει τη Φαμπιάνα, και τότε ήταν που η μητέρα της άρχισε να χάνει τις ελπίδες της.

«Μου είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα και έφυγαν. Είχα μια βαθιά σκέψη ότι ίσως είχε πεθάνει από ασφυξία ή είχε υποστεί καρδιακή προσβολή. Τότε ένας εθελοντής ήρθε κοντά μου και με ρώτησε τι συνέβαινε. Αυτός - ο Βίκτορ - ήταν ο ήρωάς μου», είπε η μητέρα.

Κάτω από τα ερείπια, η Φαμπιάνα βρήκε το τηλέφωνό της. Δεν υπήρχε σήμα καθώς τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είχαν πέσει, αλλά αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό της. Νόμιζε ότι τελικά θα μπορούσε να το στείλει στη μητέρα της ή σε κάποιον που θα μπορούσε να βοηθήσει.

«Διαμέρισμα - Παλάτι Ριταμάρ. Έγινε σεισμός και πολλά ερείπια έχουν πέσει. Δεν υπάρχει φως. Δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Είμαι μόνη. Πολλοί γείτονες είναι παγιδευμένοι στα ερείπια. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», φαίνεται να λέει η Φαμπιάνα στο βίντεο.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ είχε σκαρφαλώσει στα συντρίμμια και άρχισε να φωνάζει τη Φαμπιάνα. Αυτή τη φορά τον άκουσε και απάντησε. Το είπε στην Καρίνα.

«Γύρισα σε όλους και φώναξα, "η κόρη μου είναι ζωντανή"», είπε η Καρίνα. «Άνθρωποι άρχισαν να φτάνουν κατά ορμές, άρχισαν να φέρνουν εργαλεία. Αλλά οι πυροσβέστες που ήταν εκεί είπαν ότι ήταν αδύνατο να περάσουν και έφυγαν».

Λίγες ώρες αργότερα έφτασε μια άλλη ομάδα πυροσβεστών. Τη διαβεβαίωσαν ότι θα έβγαζαν τη Φαμπιάνα. Αλλά ούτε αυτοί κατάφεραν να την προσεγγίσουν.

Εν τω μεταξύ, ο Βίκτορ - ο εθελοντής - συνέχισε να επιστρέφει στο σημείο από όπου μπορούσε να μιλήσει στη Φαμπιάνα για να την καθησυχάσει.

Αργά το βράδυ, και ενώ οι δυνάμεις από το Καράκας δεν είχαν φτάσει στο σημείο, αλλά εθελοντές προσοπαθούσαν όλη τη νύχτα, τελικά άνοιξαν μια τρύπα αρκετά μεγάλη ώστε να μπορούν να δουν τη Φαμπιάνα.

Το βίντεο αυτής της στιγμής - της χαμογελαστής Φαμπιάνα που κοιτάζει μέσα από την τρύπα - έχει γίνει viral στη Βενεζουέλα.

«Χάρηκα πολύ όταν τους είδα. Συνειδητοποίησα ότι θα με έσωζαν», είπε η Φαμπιάνα.

Γύρω στις 02:00 τοπική ώρα την Παρασκευή - 32 ώρες μετά τους σεισμούς - κατάφεραν να σκάψουν μια σήραγγα αρκετά φαρδιά για να τραβήξουν έξω τη Φαμπιάνα. Βγήκε από τα συντρίμμια με την υποστήριξη των διασωστών και κατέρρευσε στην αγκαλιά της μητέρας της.

