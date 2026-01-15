Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων - Μαραθώνια η απολογία τους

Ιδιαίτερα μαραθώνιες αποδείχθηκαν και για δεύτερη φορά οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων κατηγορουμένων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτος ενώπιον της Α’ ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας βρέθηκε ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός. Παρέμεινε στο γραφείο της για περίπου επτάμισι ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων ανασκεύασε την αρχική του απολογία του περασμένου Οκτωβρίου. Τότε είχε εμφανιστεί ως συνεργός, υποδεικνύοντας ως δράστη τον φίλο του, τον επίσης 22χρονο Ι.Μ., κάτι που, όπως είπε, έκανε για να είναι «ηθικά σωστός» απέναντί του.

Ο Χ.Τ. υποστήριξε ότι «παγιδεύτηκε» από τους υπόλοιπους κατηγορουμένους και έτσι βρέθηκε στη Φοινικούντα την ημέρα του εγκλήματος. Παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνία μαζί τους μέσω τηλεφώνων «πακιστανικού τύπου» και ότι εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ έπειτα από τηλεφώνημα ατόμου που βρισκόταν εντός του χώρου.

«Δεν είχα όπλο»

Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έφερε όπλο ή ότι πυροβόλησε, καθώς και ότι μπήκε στη ρεσεψιόν όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό. Ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ, άκουσε δύο ή τρεις πυροβολισμούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, χωρίς να δει ποιος ή ποιοι βρίσκονταν στο σημείο.

Σε ό,τι αφορά τη διαφυγή του, επανέλαβε ότι δεν έλαβε βοήθεια από κανέναν, αλλά ανασκεύασε την αρχική του εκδοχή περί επιστροφής στην Καλαμάτα κολυμπώντας, δηλώνοντας αυτή τη φορά ότι πέρασε τη νύχτα σε δασική περιοχή και την επόμενη ημέρα περπάτησε μέχρι την πόλη.

Σε επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας για τα κενά της υπόθεσης, ο 22χρονος δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα, επικαλούμενος φόβους για τη ζωή του εντός των φυλακών αλλά και για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Η απολογία του 22χρονου

Στη συνέχεια απολογήθηκε ο δεύτερος 22χρονος, Ι.Μ., ο οποίος διατηρεί όσα είχε υποστηρίξει και στην αρχική του απολογία. Παρότι πλέον κατηγορείται για συνέργεια και όχι ως φυσικός αυτουργός, αρνείται και αυτή την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία.

Όπως υποστήριξε, ο μοναδικός λόγος που βρέθηκε στη Φοινικούντα ήταν για να εκβιάσουν, για λογαριασμό του Χ.Τ., τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο κατηγορουμένων, προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες αντιφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προέκυψε κάποιο νέο καθοριστικό στοιχείο, με τον Χ.Τ. να επαναλαμβάνει συχνά τη φράση: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, με την ανακρίτρια να ενημερώνει τους συνηγόρους ότι η ανάκριση παραμένει ανοιχτή.

Το βασικό ερώτημα παραμένει

Σήμερα, 100 ημέρες μετά το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου, παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα: ποιος ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένει ο 22χρονος Χ.Τ., αλλά και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ., ο οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν τη νύχτα του εγκλήματος. Ερωτήματα προκαλούν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στον υπολογιστή του τελευταίου σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, με θέματα όπως «το τέλειο έγκλημα», η εξαφάνιση αποτυπωμάτων και η απόκρυψη ιχνών όπλων.

Παράλληλα, οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παρουσίας και τρίτου, άγνωστου μέχρι στιγμής, προσώπου στον χώρο του κάμπινγκ «Άμμος».

Όπως έχει επισημανθεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, η έρευνα συνεχίζεται μεθοδικά και αναμένονται νέες εξελίξεις στο πολύπλοκο αυτό αστυνομικό θρίλερ.