Φοινικούντα: Μαραθώνια κατάθεση του αυτόπτη - Τι λέει η πλευρά του για το επίμαχο τηλεφώνημα

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των 6,5 ωρών του ανιψιού του 68χρονου θύματος και της φίλης του, για το διπλό φονικό στο κάμπινκ της Φοινικούντας.

O 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης, ο οποίος έχει συλληφθεί και βρίσκεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου θα απολογηθεί την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Alpha, στην κατάθεση του, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινκ ανέφερε: «O θείος μου ήταν ο οξύθυμος και ειρωνικός και τσακώνοταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του.

Προσπαθούσα να μην του πηγαίνω πολύ κόντρα γιατί όπως σας είπα ήταν οξύθυμος.

Έπαιρνε στην δούλεψη του διάφορους, είτε στο κάμπινκ είτε σε άλλες δουλειές και έβρισκε αρκετούς λόγους να τσακώνεται μαζί τους.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Οι «διορθώσεις» στη διαθήκη και το ανεξήγητο τηλεφώνημα του ανιψιού σε κοινό γνωστό

Ο θείος μου είχε τσακωθεί και με την ανιψιά του», δήλωσε ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια ο ανιψιός του θύμστος ενώ είπε ότι δεν θυμάται τι φορούσε ο δράστης, διαβεβαίωσε ότι σκότωσε και πυροβόλησε τον θείο του.

Αφού είπε ότι πρόκειται για ένα άτομο 17 με 18 ετών κατά την ομολογία του προσπάθησε να προσδιορίσει την εθνικότητα του. Είναι «ξανθός, με λευκό δέρμα, πιο ψιλός από 1,80 και πολύ αδύνατος», συμπλήρωσε.

Φοινικούντα: Η ανακρίτρια ζήτησε την συμπληρωματική κατάθεση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας ζήτησε την συμπληρωματική κατάθεση μόλις τρεις ημέρες πριν από την κατάθεση του 33χρονου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

O συνήγορος του 33χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και τάχθηκε υπέρ κάθε προανακριτικής διαδικασίας και ειδικά υπέρ και της αναπαράστασης που έχει ζητήσει και η πολιτική αγωγή από την πλευρά της αδελφής του θύματος.

Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε μισή ώρα πριν το έγκλημα και που ο ανιψιός επικοινώνησε μέσω της τηλεφωνικής συσκευής της κοπέλας του με τον φίλο του και τελικά εργοδότη του κατηγορούμενου 22χρονου, είπε ότι: «δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση».

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του ανιψιού του θύματος

Ο Γιάννης Βέρρας, δικηγόρος του ανιψιού του δολοφονημένου άνδρα, δήλωσε: «Υποβάλαμε σήμερα δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου, καθώς και για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Ο εντολέας μου ήταν παρών σήμερα· αναζητά την αλήθεια, ζητά απαντήσεις και επιθυμεί την τιμωρία κάθε υπευθύνου που έχει εμπλακεί στο τραγικό αυτό συμβάν. Η κυρία ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, έκρινε πως ο εντολέας μου, ως αυτόπτης μάρτυρας και ουσιώδης παράγοντας της δικογραφίας, πρέπει να καταθέσει συμπληρωματικά ενώπιόν της. Πρόκειται για μια απολύτως ορθή και δικονομικά άρτια ενέργεια, πριν τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Κλήθηκε επίσης να καταθέσει και η σύντροφός του, η οποία προσήλθε από κοινού με τον εντολέα μου, προκειμένου να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεται για τα όσα έχουν ήδη κατατεθεί.

Ο εντολέας μου συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, συναινεί σε κάθε ανακριτική πράξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση: είναι θύμα της υπόθεσης και ζητά, όπως όλοι, απαντήσεις και δικαίωση. Ήδη, από την προσαγωγή των κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου — κάτι που, δυστυχώς, δεν έχει προβληθεί επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης. Ο εντολέας μου έχει τραυματιστεί και είναι και ο ίδιος θύμα του περιστατικού.

Σε σχέση με τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης της συντρόφου του, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθείται εντός του ανακριτικού γραφείου· μόνο η ίδια η κυρία ανακρίτρια γνωρίζει τον χρόνο και τη φύση της εξέτασης.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Ο δολοφόνος έτρεχε να σκοτώσει και τον ανιψιό - Αποκάλυψη Γερμανίδας τουρίστριας

Εκτιμώ ωστόσο, βάσει εμπειρίας, ότι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, κάθε μάρτυρας οφείλει να δώσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια κάθε στοιχείο που μπορεί να διαφωτίσει τη δικογραφία.

Η σύντροφος του εντολέα μου δεν ήταν παρούσα στο συμβάν. Ο μόνος που ήταν εκεί είναι ο εντολέας μου, ο οποίος έχει τραυματιστεί και υποστηρίζει την κατηγορία ως ανιψιός του θύματος και ως θύμα ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δράστη, από όσα γνωρίζω και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ο εντολέας μου έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του δράστη.

Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγνώρισης ή το περιεχόμενο της κατάθεσής του, καθώς η δικογραφία βρίσκεται ακόμη υπό μυστικότητα. Τη Δευτέρα θα λάβουμε επισήμως αντίγραφα, ώστε να τοποθετηθούμε για το αποδεικτικό υλικό.

Επαναλαμβάνω ότι συναινούμε σε οποιαδήποτε ανακριτική πράξη μπορεί να αποσαφηνίσει την υπόθεση, να απαντήσει στα ερωτήματα και να οδηγήσει στην τιμωρία όσων ευθύνονται. Σε σχέση με όσα ακούστηκαν περί τηλεφωνήματος, δεν έχω λάβει γνώση κανενός σχετικού εγγράφου και δεν γνωρίζω σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεστε.

Από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε φιλική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, χωρίς ωστόσο να μπορώ να γνωρίζω περισσότερα. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβει διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για ένα απολύτως συνηθισμένο τηλεφώνημα, το οποίο, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα απασχολούσε κανέναν.

Τέλος, δεν μου έχει εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια ή παράπονο για καθυστέρηση της αστυνομίας να φτάσει στο σημείο. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό από τον ίδιο τον εντολέα μου», δήλωσε.