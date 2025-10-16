Φοινικούντα: Πώς περιγράφει ο συνεργός την σεξουαλική κακοποίηση - «Πάρε αυτά και μην μιλήσεις»

O 22χρονος συνεργός του εκτελεστή του διπλού φονικού στη Φοινικούντα μίλησε για τη γνωριμία του με τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και την σεξουαλική παρενόχληση από τον ίδιο.

Αναλυτικά όπως μετέδωσε το MEGA Ο 22χρονος συνεργός είπε ότι: «Το 2022 γνωρίστηκα σε καφέ στην Αθήνα όπου εργαζόμουν, με τον ανιψιό του θύματος. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μου ζήτησε να με φιλοξενήσει στο κάμπινγκ του στη Φοινικούντα.

Το τρίτο βράδυ, κατά την παραμονή μου εκεί, με προσέγγισε ο ιδιοκτήτης και παρά τη θέλησή μου ήρθαμε σε επαφή, χωρίς να μπορώ να το αποτρέψω.

Μετά φώναζα ότι θα καλέσω την αστυνομία και πως θα μάθουν όλοι τι έγινε. Τότε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ βγάζοντας από την τσέπη του αρκετά χαρτονομίσματα μου έδωσε 400 ευρώ, λέγοντάς μου: ''πάρε αυτά για να μην μιλήσεις''».

Φοινικούντα: Η οικογένεια του 68χρονου ζητά αναπαράσταση του φονικού

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκε η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα Μεσσηνίας ενώ δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες να γνωρίζουμε αν θα γίνει δεκτό το αίτημα της οικογένειας του 68χρονου θύματος για αναπαράταση του φονικού.

Αν γίνει δεκτό, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι, και οι αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων είναι και ο ανιψιός του ανθρώπου που βρισκόταν μέσα στο κάμπινκ την ημέρα της δολοφονίας και δέχθηκε επίσης σφαίρα, αναμένεται να βρεθούν μέσα στο χώρο του κάμπινκ και να αναπαραστίσουν το φονικό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, στην περίπτωση που η ανακρίτρια δεχθεί, η αναπαράσταση θα γίνει ή Παρασκευή βράδυ ή Σάββατο βράδυ, ακριβώς την ίδια ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα.

Φοινικούντα: Δεν υπάρχει παραδοχή για το ποιος 22χρονος πυροβόλησε

Εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται οι δύο 22χρονοι και μετά τη σύλληψη τους αναφορικά με το ποιος κρατούσε το όπλο και πυροβόλησε.

Μάλιστα, και οι δύο ισχυρίζονται ότι περίμεναν στο πάρκινγκ. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα στην αναπαράσταση του φονικού καθώς δεν υπάρχει παραδοχή από τους 22χρονους.