Φονικό στην Καλαμαριά: «Είναι και δικό μας παιδί αυτό που χάθηκε» – Ξεσπά η οικογένεια του 23χρονου δράστη

Σε μια δίνη οδύνης και ενοχών βρίσκεται η οικογένεια του 23χρονου, οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στον θρήνο για το θύμα και το σοκ για την αποτρόπαια πράξη του δικού τους ανθρώπου, οι συγγενείς του δράστη σπάνε τη σιωπή στις «Εξελίξεις τώρα», δηλώνοντας συντετριμμένοι για μια τραγωδία που δεν χωράει ανθρώπινος νου.

Οι συγγενείς του 23χρονου πασχίζουν να συνειδηροποιήσουν πώς μια οικογένεια με λευκό ποινικό μητρώο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τέτοιας φρίκης. Ο θείος του δράστη, σε μια κατάθεση ψυχής:

«Πώς να ‘ναι; Χάλια, κομμάτια είναι. Εμείς είμαστε μία οικογένεια που έχουμε λευκά ποινικά μητρώα, που είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε πειράξει κανέναν, που δεν ενοχλούμε κανέναν. Είμαστε μία δεμένη, αγαπημένη, μεγάλη οικογένεια. Έχουμε πέσει από τα σύννεφα. Και όταν χάνεται ένα νεαρό παιδί, είναι το παιδί μας, είναι το ίδιο μας το παιδί, δεν είναι παιδί αλλουνού. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Η πράξη είναι αδικαιολόγητη ως αποτέλεσμα».

Ξεκίνησε μέσα από αντιπαράθεση μεταξύ νεαρών λέει ο θείος του 23χρονου. Είναι βέβαιος πως έστησαν ενέδρα στον ανιψιό του και υποστηρίζει ότι το κακό έγινε στην προσπάθειά του να αμυνθεί.

«Είναι ένα πάρα πολύ καλό, φιλότιμο παιδί. Εγώ πιστεύω ήταν κάτι μεταξύ παρεών. Ήταν ενέδρα. Του στήσανε ενέδρα και αμύνθηκε και μάλιστα το μαχαίρι δεν ήταν δικό του. Το βρήκε κατά γης από αυτούς που του έστησαν ενέδρα και προσπάθησε να αμυνθεί».

Ο 23χρονος παρουσιάστηκε στην ΕΛ.ΑΣ. συνοδεία δικηγόρου και παραδέχτηκε ότι είναι εκείνος που χτύπησε θανατηφόρα τον 20χρονο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, υποστήριξε ότι του είχαν στήσει ενέδρα ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, ότι τον χτύπησαν πάνω στην πάλη και έπεσε απ’ αυτούς ένα μαχαίρι. Εκείνος το άρπαξε και στην προσπάθειά του να γλιτώσει τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό. Δεν σκόπευε να κάνει κακό σε κανέναν. Όπως υποστηρίζει, ήταν μόνος.

«Παραδόθηκε οικειοθελώς και έπρεπε να παραδοθεί και πρέπει να κάτσει να πει όλη την αλήθεια και για ό,τι φταίει να πληρώσει», λέει ο θείος του.

Ο 23χρονος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την απολογία του.

