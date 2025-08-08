Φωτιά στην Κερατέα: Επί ποδός οι επίγειες δυνάμεις - Σε επιφυλακή για Θυμάρι και Παλαιά Φώκαια

Ο ήλιος έδυσε και το σκοτάδι της νύχτας φέρνει νέες προκλήσεις για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, που θα επιχειρούν χωρίς εναέρια μέσα στη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα, η οποία απειλεί μέχρι και τώρα κατοικημένες περιοχές.

Αυτή τη στιγμή το κυρίως πρόβλημα εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επίσης αντιμετωπίζονται πολλές εστίες σε Μαλιαστέικα, Δημολάκι και Χάρβαλο.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων και 79 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός Εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Φωτιά στη Κερατέα: Σύσσωμες στη μάχη οι υπηρεσίες

Η Ελληνική Αστυνομία έχει διαθέσει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης των κατοίκων και πραγματοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Κερατέα: Το «παράθυρο» ελπίδας με τους ανέμους

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ανέφερε πως από τις 20:00 έως τις 21:00 ξεκίνησε μικρή πτώση στην ένταση των ανέμων, από τα 6-7 μποφόρ στα 5 μποφόρ, με λιγότερες έντονες ριπές.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, αυτή η πτώση δεν είναι ικανή να ανατρέψει ριζικά τις συνθήκες εξάπλωση; της φωτιάς.

Η περιορισμένη έντασή τους όμως, σε συνδυασμό με την αραιή βλάστηση της περιοχής, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις επίγειες δυνάμεις να επέμβουν αποφασιστικά στη διάρκεια της νύχτας.

Με το πρώτο φως του Σαββάτου (9/8), και πριν αρχίσει εκ νέου η ενίσχυση των ανέμων μετά τις 09:00, αναμένεται να ξαναπέσουν στη μάχη τα εναέρια μέσα, αξιοποιώντας ένα ακόμη σύντομο χρονικό «παράθυρο».