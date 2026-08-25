Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από επικίνδυνη πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 16:00 στην περιοχή Καλοπήγαδο, στην Κερατέα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό, με τις φλόγες να κινούνται απειλητικά προς τις κατοικίες.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και καταλυτική, αποτρέποντας την επέκταση του μετώπου και προστατεύοντας τις περιουσίες των πολιτών.

Ωστόσο, έντονο προβληματισμό προκαλούν τα πρώτα ευρήματα στο σημείο, τα οποία στρέφουν ξεκάθαρα τις έρευνες των Αρχών στο ενδεχόμενο του οργανωμένου σχεδίου εμπρησμού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ακριβώς στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα, εντοπίστηκαν γκαζάκια σε τρία διαφορετικά σημεία. Η στρατηγική τοποθέτηση των συγκεκριμένων εκρηκτικών μηχανισμών ενισχύει τα σενάρια της σκόπιμης ενέργειας.

Την υπόθεση έχει ήδη αναλάβει και διερευνά εξονυχιστικά το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρης Λουκάς, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε η περιοχή, καταθέτοντας ωστόσο και μία επιπλέον διάσταση για την αρχική σπίθα που προκάλεσε την ανάφλεξη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα φλεγόμενο πουλί, πιθανότατα από καρακάξα.

Η Πυροσβεστική ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο, καθώς οι φλόγες κυριολεκτικά "έγλειφαν" τα σπίτια».

Πλέον, οι Αρχές καλούνται να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ, αξιολογώντας τόσο τα φυσικά ευρήματα (γκαζάκια) όσο και τις αναφορές που προκύπτουν, προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στα ακριβή αίτια που παραλίγο να στοιχίσουν ακίνητα και περιουσίες στην περιοχή της Κερατέας.

Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας, σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.

Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο δήμος Λεβαδαίων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες.

2. σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).