Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα τα πύρινα μέτωπα σε Σαλαμίνα και Βοιωτία. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας το απόγευμα της Τρίτης 25/8, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το MEGA κατά την έναρξη της φωτιάς ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια συνέχισαν να ακούγονται μικρότερες εκρήξεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μεταξύ των οποίων μπαταρίες, φιαλίδια και άλλα υλικά.

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναφορές για εκρήξεις που ακούγονται στην περιοχή, η Πυροσβεστική διευκρινίζει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι οι εκρήξεις προέρχονται από στρατιωτικό υλικό.

Στις 17:10, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι), με κατεύθυνση προς Ακτή Καραϊσκάκη. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο σημεία της οδού Μιαούλη, στην περιοχή της Σαλαμίνας. Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Μιαούλη από το ύψος της οδού Ζωοδόχου Πηγής, ενώ δεύτερη διακοπή ισχύει επίσης στην ίδια οδό, από το ύψος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας, σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.

Επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ο δήμος Λεβαδαίων έχει διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Στις 18:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες με κατεύθυνση προς Λειβαδιά.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες .

2. σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).