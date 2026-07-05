Φωτιά στην Οινόη: Βελτιωμένη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο - «Μπαίνουμε σε φάση ελέγχου», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στη θέση Σφάκα κοντά στην Οινόη, στη Μάνδρα Αττικής, μετά από πολύωρη και τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις διάσπαρτες εστίες και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες με κύριο χαρακτηριστικό του δυνατούς ανέμους.

Νωρίτερα η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ενίσχυση των δυνάμεων, με μεγάλο αριθμό εναέριων και επίγειων μέσων να παλεύουν να περιορίσουν τη φωτιά.

«Η φωτιά είναι σε καλύτερη εικόνα και έχουν περιχαρακωθεί οι φλόγες για να μην επεκταθούν», τόνισε στο ΕΡΤnews, ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, ενώ πρόσθεσε πως η φωτιά μπάινει πλέον σε φάση ελέγχου.

Διαβάστε επίσης: Καρυστιανού για φωτιά στο Ωραιόκαστρο: «Να απαντήσει η κυβέρνηση αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες»

Ασταμάτητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ έχουν έρθει αντιμέτωποι με το πρόβλημα ότι οι εστίες είναι αρκετές και διάσπαρτες.

Συνολικά στην κατάσβεση συμμετέχουν 210 πυροσβέστες με 10 ομαδές πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, ενώ από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φώς, 29 εναέρια μέσα (19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα) εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν από κοινού με τα μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.), για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ετοιμότητα και δυνάμεις του ΕΚΑΒ ενώ ανάλογα έχει κοινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Διαβάστε επίσης: Στάλθηκε 112 για τη μεγάλη φωτιά στην Οινόη: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» - Ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται απο το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και Κινητό Επιχειρησιακο Κέντρο Επιτήρησης drone.

«Η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο»

Την εικόνα από το πύρινο μέτωπο στην Οινόη περιέγραψε νωρίτερα ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι η φωτιά ξέσπασε σε ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, δίπλα στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε πολύ κοντά σε κατοικίες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τα πρώτα σπίτια, ωστόσο η κατεύθυνση των ισχυρών ανέμων την οδήγησε προς ορεινή και δασώδη έκταση, μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα μίλησε και για τα πιθανά αίτια της φωτιάς, κάνοντας λόγο για μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες από διερχόμενο όχημα πετάχτηκε κάποιο αντικείμενο λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά. Όπως είπε, υπάρχουν ήδη σχετικές καταγγελίες και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με την Αστυνομία εξετάζει καταθέσεις και υλικό από κάμερες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένες μαρτυρίες μπορούν να επιβεβαιωθούν.