Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Έφτασε μέχρι την Αττική και την Κόρινθο το τοξικό νέφος - Η εξήγηση Κολυδά

Μέχρι την Αττική και την Πελοπόννησο έχει φτάσει το τοξικό νέφος που έχει προκληθεί από την φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, το οποίο μεταφέθηκε λόγω των ανέμων, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Οι τροχιές δείχνουν ότι από τα μεσάνυχτα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής υπάρχει διασπορά του νέφους στα δυτικά της Αττικής φτάνοντας μέχρι και την Κορινθία, αλλά με πολύ μικρές συγκεντρώσεις», εξήγησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για το νέφος από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, μιλώντας στο STAR.

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«Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ήταν στη Θεσσαλονίκη και στον Θερμαϊκό. Από τη στιγμή που πέρασε από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, ήταν σαφώς αραιότερο και απλώς υπήρξε μια θόλωση της ατμόσφαιρας και τίποτε άλλο», πρόσθεσε.

Οι αρχές τονίζουν την σημασία λήψης προληπτικών μέτρων, ειδικά για ευπαθείς ομάδες και όσους που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα.

Η κατάσταση βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες συνιστούν περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να ακολουθούν τις συστάσεις των ειδικών για την προστασία της υγείας τους.