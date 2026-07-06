Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Επιχωματώσεις για να θαφτούν οι φλόγες - Προσοχή στο τοξικό νέφος

Για τρίτο 24ώρο παραμένουν στο σημείο της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο να εκμηδενιστεί ο κίνδυνος της ανάφλεξης.

Σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το σημείο, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά στο εσωτερικό του εργοστασίου συνεχίζουν να καίγονται τα υλικά, με τις δυνάμεις να επιχειρούν να σβήσουν κάθε σημείο.

Οι πληροφορίες της ΕΡΤ κάνουν λόγο για «τόνους ανακυκλώσιμων υλικών», όπως λάστιχα φορτηγών, μπουκάλια κ.α. με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Όπως ανέφερε, πλέον η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις, ώστε να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Από το σημείο δεν έχει σταματήσει να εκλύεται πυκνό τοξικό νέφος, με τους κατοίκους να καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Ζημιές από τη φωτιά

Υπενθυμίζεται πως λόγω της φωτιάς, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με την έως τώρα καταγραφή, τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν ζημιές.

Για τα αίτια της φωτιάς, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από όχημα 76χρονου σε ρεματιά της περιοχής, έπειτα από σπινθήρα ή άλλο μηχανικό αίτιο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή.