Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή του Κορυδαλλού με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο σημείο να είναι ισχυρές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Σάμου.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 οχήματα με 15 πυροσβέστες αλλά και γερανοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OPEN, από τη φωτιά έχει εγκλωβιστεί ένα άτομο σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Όπως φαίνεται και από τα πλάνα του σταθμού, στο σημείο επικρατεί ιδιαίτερη αναστάτωση με τον εγκλωβισμένο να έχει βάλει ένα πανί στο πρόσωπό του για να προστατευθεί από τον καπνό.

Φωτιά στον Κορυδαλλό: Εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 11:45, ωστόσο το ακίνητο υπέστη μεγάλες καταστροφές.

Ο ένοικος που βρισκόταν στον δεύτερο όροφο απομακρύνθηκε από το κτίριο, με ασφάλεια, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: