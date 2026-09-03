Φωτιά τώρα στην Ξάνθη: Επί ποδός η πυροσβεστική

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (3/9). Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς βρίσκονται 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και τρία οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρι Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2026

Red code τέσσερις Περιφέρειες

Σήμερα, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα σε κατάσταση τίθενται οι:

η Περιφέρεια Αττικής

οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

η ΠΕ Κυκλάδων ( Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

η ΠΕ Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.