Πού έχει φωτιά τώρα: Χάρτης με τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα

Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά σήμερα στην πυροσβεστική καθώς ο καιρός ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Τρία είναι τα μέτωπα που καίνε ταυτόχρονα στην Εύβοια, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό, καίγοντας έκταση με καλλιέργειες και φωτοβολταϊκά, με την πυροσβεστική να επιχειρεί, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε και στον Μύτικα της Θήβας, ενώ λόγω της επικινδυνότητας του μετώπου, οκτώ εναέρια και δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούν στην κατάσβεση.

Ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της Καρύστου, ενώ εστάλη και 112 προς τους κατοίκους για εκκένωση των οικισμών Θεατροπολή και Λιβάδι. Μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιό.

Πού έχει φωτιά τώρα

Δείτε τον χάρτη με τις φωτιές ΕΔΩ.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Για αύριο Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια και νησιά του Αιγαίου καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα σε κατάσταση τίθενται οι:

η Περιφέρεια Αττικής

οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

η ΠΕ Κυκλάδων ( Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

η ΠΕ Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.