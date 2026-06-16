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Φωτιά τώρα στον Μαραθώνα: Δύο οι εστίες - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από εκδήλωση δύο εστιών φωτιάς στον Μαραθώνα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

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Φωτιά στον Μαραθώνα
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στον Μαραθώνα | Intime
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/06) στην Πυροσβεστική, έπειτα από την εκδήλωση δύο εστιών φωτιάς με διαφορά λίγων λεπτών στον Μαραθώνα και σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην οδό Αττάλου, κοντά στη συμβολή με τη Φειδιππίδου, ενώ η δεύτερη εκδηλώθηκε στην περιοχή της οδού Σπύρου Λούη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και στις δύο περιπτώσεις καίγονται ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες, καθώς οι εστίες βρίσκονται σε αραιοκατοικημένη περιοχή. Η πρώτη πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας.

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