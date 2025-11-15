Φρίκη στα Γλυκά Νερά: Ξυλοκόπησαν και βασάνισαν 16χρονο για χρέος από διακίνηση ναρκωτικών

Μία σύνθετη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών διερευνά η Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής, ύστερα από την καταγγελία ενός 16χρονου ότι έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού από έναν έμπορο και τους συνεργούς του, στα Γλυκά Νερά.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δήλωσε στις αρχές ότι τα μέλη της συμμορίας τον είχαν προσεγγίσει για να πουλήσει ποσότητα κάνναβης, ώστε να επιστρέψει χρήματα από προηγούμενες πωλήσεις. Ο ίδιος αρνήθηκε, πέταξε τα ναρκωτικά και προσπάθησε να αποφύγει τη συμμετοχή, όμως οι δράστες επέμειναν και προχώρησαν στην αρπαγή του.

Για τον 20χρονο εγκέφαλο της συμμορίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, καθώς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για άλλες παράνομες πράξεις. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συμμορία στρατολογούσε ανηλίκους για να διακινούν κάνναβη, ενώ ο 16χρονος φέρεται να αρνείται την ανάμειξή του για να αποφύγει κατηγορίες.

Χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, στα μέσα Οκτωβρίου, ο 20χρονος έδωσε στον ανήλικο μισό κιλό χασίς για πώληση, το οποίο εκείνος ο ανήλικος όπως υποστήριξε πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Μία εβδομάδα αργότερα οι δράστες απαίτησαν τα χρήματα, 2.000 ευρώ, τα οποία ο ανήλικος κατέβαλε.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο διακινητής ζήτησε το υπόλοιπο ποσό. Ακολούθησε συνάντηση σε καφετέρια στα Γλυκά Νερά. Ο ανήλικος του είπε ότι θα του δανείσει το ποσό ένας φίλος του και πήγαν μαζί στο σπίτι του που όμως έλειπε.

Στη συνέχεια πήγαν σε άλλο σημείο όπου βρισκόταν ο φίλος του 16χρονου.

Εκεί ο διακινητής χτύπησε τον φίλο του ανηλίκου και στη συνέχεια πήγαν σε ΑΤΜ όπου σήκωσε και έδωσε 1.000 ευρώ και άλλα 100 ευρώ, ενώ μετέφερε στο συνεργό του δράστη μέσω IRIS ακόμη 500.

Στη συνέχεια άφησαν τον φίλο του 16χρονου στο σπίτι του, ενώ κατά τη διαδρομή χτυπούσαν διαρκώς το θύμα.

Ύστερα μετέβησαν με το αυτοκίνητο στο σημείο όπου οι δράστες παρέδωσαν τα χρήματα σε κάποιον τρίτο και οδήγησαν τον ανήλικο στην περιοχή της Μπαλάνας, όπου τον άφησαν.

Τότε αυτός κάλεσε τον πατέρα του που τον παρέλαβε και μετέβησαν μαζί στο Τμήμα Ασφαλείας Παιανίας, όπου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των δραστών για αρπαγή, απειλή και σωματικές βλάβες, με τις αρχές να αναζητούν τον 20χρονο και τους συνεργούς του για να τους συλλάβουν.



