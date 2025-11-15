Μέγαρα: Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος οδηγός φορτηγού – 7 φορές πάνω από το όριο

Ένας 40χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, προκάλεσε τροχαίο στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος.

Διαβάστε ακόμα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω σε φορτηγό

Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, ένα επίπεδο επικίνδυνο για οποιονδήποτε χρήστη του δρόμου.

Να σημειωθεί ότι η ένδειξη αυτή είναι επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Διαβάστε ακόμα: Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Υλίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε στις μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο