Μέγαρα: Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος οδηγός φορτηγού – 7 φορές πάνω από το όριο

Ένας 40χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, προκάλεσε τροχαίο στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος.
Διαβάστε ακόμα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό: Νεκρός οδηγός μηχανής, έπεσε πάνω σε φορτηγό
Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, ένα επίπεδο επικίνδυνο για οποιονδήποτε χρήστη του δρόμου.
Να σημειωθεί ότι η ένδειξη αυτή είναι επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
Διαβάστε ακόμα: Πολύ σοβαρό τροχαίο στην Υλίκη: Λεωφορείο καρφώθηκε στις μπάρες - Πέντε επιβάτες και ο οδηγός στο νοσοκομείο
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»
- Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε
- Η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του Chase, Μαρία Μάρκου, στην πασαρέλα της Athens Fashion Week
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.