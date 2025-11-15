Μενού

Μέγαρα: Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος οδηγός φορτηγού – 7 φορές πάνω από το όριο

Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Στιγμιότυπο από περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Ένας 40χρονος επαγγελματίας οδηγός φορτηγού, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης, προκάλεσε τροχαίο στον δρόμο Πάχης – Μεγάρων και εγκατέλειψε το σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας είχε ήδη εντοπιστεί δύο φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο να οδηγεί μεθυσμένος. 

Στον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ έδειξε 1,70 mg/l, ένα επίπεδο επικίνδυνο για οποιονδήποτε χρήστη του δρόμου. 

Να σημειωθεί ότι η ένδειξη αυτή είναι επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

