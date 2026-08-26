Φρίκη στη Λάρισα: 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - «Τρέχουν» οι έρευνες για την πρωτοφανή υπόθεση

Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής στη Λάρισα παραμένει εδώ και μία εβδομάδα η σορός μία 60χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης σε υπόγειο διαμέρισμα της πόλης.

Η φρικιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την αγοραπωλησία του υπόγειου διαμερίσματος στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου επί της 28ης Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται πως επήλθε αρκετούς μήνες πριν, αναφέρει το onlarissa.

Η 60χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της βρέθηκε μια τσάντα που μεταξύ άλλων περιείχε μια αστυνομική ταυτότητα, με βάση την οποία αναζητήθηκαν πιθανοί συγγενείς.

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Παράλληλα, μετά τη λήψη γενετικού υλικού τα εργαστήρια της Εγκληματολογικής θα προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των στοιχείων. Οι εξετάσεις μετά και την αποστολή δειγμάτων χθες, αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε η σορός θα παραμένει στο νεκροτομείο.

Με βάση ωστόσο την αστυνομική ταυτότητα, πρόκειται για 60χρονη γυναίκα που φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Λάρισα βρέθηκε έχοντας ζήσει νωρίτερα σε χώρα της Ευρώπης, με τις πληροφορίες για τον βίο της να παραμένουν νεφελώδεις.

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Ο θάνατος, που οφείλεται σε παθολογικά αίτια σύμφωνα με την ιατροδικαστική, εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν έναν χρόνο, ενώ για λόγους που εξετάζονται, η σορός αντί να βρεθεί σε κατάσταση σήψης, βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά.

Το ότι από τον θάνατο η σορός δεν βρέθηκε σε κατάσταση σήψης, είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα, λόγω της απουσίας δυσοσμίας, όπως είναι γνωστό από σε άλλες περιπτώσεις.

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Έτσι, η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας το πρωί της 19ης Αυγούστου, όταν κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, έπειτα από την αγορά του και με δεδομένο ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ζει σε άλλη πόλη.

Μάλιστα, με αφορμή την καθυστέρηση στην καταβολή κάποιων ενοικίων ο αρχικός ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λέγεται πως συνομίλησε με τη θανούσα ζητώντας της να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο ήταν άδειο και θα μπορούσε να πωληθεί.

Πλέο όλα τα στοιχεία συναινούν στο ότι η 60χρονη απεβίωσε μόνη, όπως βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του υπόγειου διαμερίσματος, ενώ η διατήρηση της σορού δεν αποκάλυψε νωρίτερα το τραγικό αυτό γεγονός.