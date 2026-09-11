Τελικά είναι ο εκπαιδευτικός το «dream job»; Η στελέχωση με αναπληρωτές και οι μισθοί που δεν φτάνουν

Πολλά και καθόλου αισιόδοξα είναι τα ευρήματα για τους εκπαιδευτικούς μετά την έρευνα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, η οποία δείχνει τις δοκιμασίες που περνά τα τελευταία χρόνια το επάγγελμα.

Ανάμεσα στα στοιχεία, άξιο αναφοράς είναι τα ποσά που πληρώνονται οι δάσκαλοι και καθηγητές στη χώρα. Η έρευνα δείχνει ότι αμείβονται πολύ χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη και τον ΟΟΣΑ.

Ο αρχικός θεσμοθετημένος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 23.363 δολάρια - τα ποσά εκφράζονται σε δολάρια, όπως χρησιμοποιούνται στις διεθνείς συγκρίσεις του ΟΟΣΑ - στην έρευνα καθώς σε όρους αγοραστικής δύναμης, έναντι 43.526 στην ΕΕ-25 και 44.465 στον ΟΟΣΑ, κατατάσσοντας τη χώρα 38η μεταξύ 38 χωρών. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι την περίοδο 2015-2024 η πραγματική αξία του αρχικού μισθού μειώθηκε κατά 6,2% και του μισθού μετά από 15 χρόνια κατά 8,4%, την ώρα που στον ΟΟΣΑ καταγράφηκαν αντίστοιχες αυξήσεις 14,9% και 8,8%.

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Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα που εντοπίζεται στην έρευνα είναι το σοβαρό πρόβλημα ηλικιακής ανανέωσης, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια. Μόλις το 1,4% των εκπαιδευτικών στην κατώτερη και το 1,6% στην ανώτερη δευτεροβάθμια είναι κάτω των 30 ετών, ενώ πάνω από το 57% είναι 50 ετών και άνω.

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Η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία στην Ευρώπη ως προς την παρουσία νέων εκπαιδευτικών και, σήμερα, για κάθε εκπαιδευτικό κάτω των 30 αντιστοιχούν περίπου 41 εκπαιδευτικοί 50+ στην κατώτερη και 36 στην ανώτερη δευτεροβάθμια. Πρόκειται για ένα ισχυρό προειδοποιητικό σήμα για τις μελλοντικές ανάγκες ανανέωσης του προσωπικού.

Οι αναπληρωτές από προσωρινή λύση, μόνιμος μηχανισμός

Μεταξύ άλλων, μια διαπίστωση της έρευνας είναι ότι οι αναπληρωτές από προσωρινή λύση έχουν γίνει μόνιμος μηχανισμός στελέχωσης. Παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών την τελευταία δεκαετία, το μόνιμο προσωπικό μειώνεται σχεδόν σε όλες τις βαθμίδες, ενώ οι αναπληρωτές αυξάνονται θεαματικά.

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Στα γυμνάσια, για παράδειγμα, οι μόνιμοι μειώθηκαν κατά 13% την περίοδο 2015-2024, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά 403,3%. Η προσωρινή απασχόληση έχει έτσι μετατραπεί σε σταθερό χαρακτηριστικό της στελέχωσης του σχολείου.