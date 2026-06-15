Με μουσικά όργανα και την κόρνα του πλοίου για υπόκρουση, τιμήθηκε ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο θρυλικός καπετάνιος που έφυγε προχθές από τη ζωή, έχοντας προσφέρει τεράστιο ανθρωπιστικό έργο στα ανοιχτά του Αιγαίου.

Ο Γιάννης Σκοπελίτης έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 13 Ιουνίου, σε ηλικία 68 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς και αγάπης για τα νησιά, που υπηρέτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ήταν ο άνθρωπος που συνέχισε μια οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησε πάνω από από 70 χρόνια πριν, κρατώντας ζωντανή τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων με τον υπόλοιπο κόσμο.

Γιάννης Σκοπελίτης: Για πάντα στις «καρδιές» των νησιωτών

Για τους κατοίκους της Δονούσας, της Ηρακλειάς, της Σχοινούσας, των Κουφονησίων, της Αμοργού και της Νάξου, το όνομα «Σκοπελίτης» δεν παρέπεμπε απλώς σε ένα πλοίο, αλλά σε μια καθημερινή βεβαιότητα ότι, όποιος κι αν ήταν ο καιρός, η επικοινωνία με τον έξω κόσμο θα συνεχιζόταν.

Διαβάστε ακόμα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σκόπελο: Ανακριτικό κλιμάκιο στο νησί

Ο Γιάννης Σκοπελίτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αμοργό, σε μια οικογένεια που είχε συνδέσει τη ζωή της με τη θάλασσα. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, του θρυλικού καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, ο οποίος από τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε να εξυπηρετεί τα απομονωμένα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Μεγαλώνοντας μέσα στα καράβια, ο καπετάν Γιάννης γνώρισε από νωρίς τις δυσκολίες αλλά και τη μοναδική ομορφιά της ζωής στο Αιγαίο.

Για δεκαετίες βρέθηκε στη γέφυρα του θρυλικού «Express Skopelitis», εκτελώντας το δρομολόγιο Νάξος – Ηρακλειά – Σχοινούσα – Κουφονήσια – Δονούσα – Αμοργός και επιστροφή. Ένα δρομολόγιο που δεν εξυπηρετούσε μόνο επιβάτες, αλλά αποτελούσε τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού και επικοινωνίας για χιλιάδες νησιώτες.

Στα αμέτρητα ταξίδια του μετέφερε ανθρώπους, τρόφιμα, φάρμακα, οικοδομικά υλικά και κάθε λογής προμήθειες. Ήξερε καλά ότι σε αυτά τα μικρά νησιά ένα δρομολόγιο δεν είναι απλώς μια μετακίνηση. Είναι η πρόσβαση σε γιατρούς, νοσοκομεία, υπηρεσίες και αγαπημένα πρόσωπα.