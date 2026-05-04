Γιατί είδαμε τόσα χιόνια την Πρωτομαγιά: Για «ιστορικό ρεκόρ», κάνει λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος

Αν και έχουμε συνδέσει την Πρωτομαγιά με ήλιο και στεφάνια από λουλούδια, η Παρασκευή μας έκανε να ξεχάσουμε όσα ξέρουμε, με «πολικές» θερμοκρασίες και χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας.

Ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Orange Press Agency, έκανε λόγο για «ρεκόρ» 40ετίας, λέγοντας ότι η εν λόγω ψυχρή εισβολή είναι η ισχυρότερη που έχουμε δει -τη συγκεκριμένη, αντίστοιχη περίοδο- από το 1987.

Αναλυτικότερα, δήλωσε: «Έχουμε σε εξέλιξη μια ψυχρή εισβολή, η οποία είναι ακραία για την εποχή. Το 1987 τις ίδιες ημέρες είχαμε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Εκτιμούμε όμως ότι η τωρινή έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά και χιόνια ακόμα και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου μέχρι την Κρήτη. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει ίσως αυτό που είχε συμβεί το 1987, δηλαδή περίπου πριν από 40 χρόνια».

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου, οι αποκλίσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. «Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πρωτομαγιά: Χειμωνιάτικο σκηνικό στην Πάρνηθα

Ο «μίνι χειμώνας», χτύπησε και την Πάρνηθα, η οποία είχε έρθει στο προσκήνιο λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε μόλις μια μέρα (30/5) πριν ντυθεί στα λευκά.

«Πραγματικά το κοντράστ, η αντίθεση δηλαδή, ήταν αξιοσημείωτη καθώς πριν από μερικές ημέρες είδαμε μια μικρή δασική πυρκαγιά, η οποία σταμάτησε βέβαια εγκαίρως στην Πάρνηθα και τρεις - τέσσερις μέρες μετά έχουμε χιονόπτωση», υπογραμμίζει ο έμπειρος μετεωρολόγος.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν σταματά εδώ. «Το παράδοξο είναι ότι τις επόμενες τρεις με τέσσερις ημέρες θα δούμε εκ νέου πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας αλλά και στην Αττική. Δηλαδή από εκεί που πέσαμε στους 13-14 βαθμούς μέγιστες τιμές, θα δούμε σε λίγες ημέρες η θερμοκρασία στην Αττική να είναι κοντά στους 27 με 28 βαθμούς» εξηγεί.

Καιρός: «Ατμοσφαιρική διαταραχή» στην Ευρώπη

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ατμοσφαιρικής διαταραχής που έχει χωρίσει την Ευρώπη στα δύο.

«Αυτή η ψυχρή εισβολή, η οποία επηρέασε τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, συνοδευόταν επίσης από μια θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Τις δύο τελευταίες ημέρες είδαμε θερμοκρασίες 23-24 βαθμών σε περιοχές πολύ βόρεια όπως η Στοκχόλμη και λίγο νοτιότερα, όπως οι Βρυξέλλες, το Παρίσι ή η Βαρσοβία. Επομένως, είχαμε μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου, μια πολύ έντονη θερμή εισβολή στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη Νότια Ευρώπη», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.