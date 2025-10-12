QUIZ: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες και τις σειρές του Κώστα Βουτσά;

Ο Κώστας Βουτσάς αποτελεί ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Πρωταγωνιστής σε δεκάδες ταινίες τόσο της Finos Film όσο και της «Καραγιάννης Καρατζόπουλος», με μία καριέρα που άρχισε στη δεκαετία του 1950 και ολοκληρώθηκε στα τέλη εκείνης του 2010, λίγο πριν από τον θάνατό του.

Δες ΕΔΩ το κουίζ με τις ταινίες του Θανάση Βέγγου

Παράλληλα, πέρα από το θέατρο, εργάστηκε και στην τηλεόραση ήδη από τα 70s αλλά και αργότερα με την έλευση των ιδιωτικών καναλιών. Στο νέο QUIZ του Reader ζητάμε να θυμηθείτε ταινίες και ρόλους που ενσάρκωσε ο Κώστας Βουτσας και έμειναν χαραγμένη στη μνήμη των θεατών.

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Κώστα Βούτσα

