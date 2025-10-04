QUIZ παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Βρες την ταινία της Finos Film από τη φωτογραφία

Τα QUIZ του Reader επιστρέφουν στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και σας ζητούν να βρείτε την ταινία της Finos Film, μόνο από τη φωτογραφία με κάποιους από τους πρωταγωνιστές. Μπορεί να μοιάζει εύκολο, αλλά αλήθεια μπορείτε να ξεχωρίσετε με ευκολία τα μούζικαλ του Δαλιανίδη ή τα δράματα του Φώσκολου; Δοκιμάστε, λοιπόν, τις γνώσεις σας...

Όλες οι ταινίες είναι παραγωγής της Finos Film και οι φωτογραφίες που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι από την ιστοσελίδα της...

QUIZ: Βρες την ταινία της Finos Film από τη φωτογραφία

