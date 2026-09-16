«Γιώργο μου... μπήκαν φυλακή»: Η πρώτη αντίδραση του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη

Με μια λιτή ανάρτηση ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασε την προφυλάκιση των δύο γιατρών της κλινικής όπου «έσβησε» ο καλλιτέχνης.

Αναρτώντας ένα Instagram story, λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, με ένα βίντεο από παλαιότερη εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, έγραψε: «Γιώργο μου... Μπήκαν φυλακή».

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Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της οικογένειας του τραγουδιστή. Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή είχε ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών, ενώ μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι οι καταθέσεις τους είχαν ανακριβή στοιχεία.

Η ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη | lykoydis_mp - Instagram