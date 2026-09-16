Μενού

«Γιώργο μου... μπήκαν φυλακή»: Η πρώτη αντίδραση του δικηγόρου της οικογένειας Μαζωνάκη

Η ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκιση των δύο γιατρών.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | NDP
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με μια λιτή ανάρτηση ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασε την προφυλάκιση των δύο γιατρών της κλινικής όπου «έσβησε» ο καλλιτέχνης. 

Αναρτώντας ένα Instagram story, λίγες ώρες μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, με ένα βίντεο από παλαιότερη εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη, έγραψε: «Γιώργο μου... Μπήκαν φυλακή». 

Διαβάστε επίσης: Γιαννακός: «Το ΕΚΑΒ βρήκε στα πόδια του Μαζωνάκη έναν χαλασμένο απινιδωτή»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της οικογένειας του τραγουδιστή. Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή είχε ζητήσει την  άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των δύο γιατρών, ενώ μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι οι καταθέσεις τους είχαν ανακριβή στοιχεία. 

Δικηγόρος Μαζωνάκη
Η ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη | lykoydis_mp - Instagram

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ