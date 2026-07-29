Απάντηση μετά τον σάλο που προκλήθηκε στη συναυλία του Μανώλη Μητσιά, έδωσε ο Γιώργος Χατζιδάκις, λέγοντας ότι η απαγόρευση δεν αφορούσε τον ίδιο τον ερμηνευτή.

Υπενθυμίζεται ότι, ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι, δεν έδωσε την άδεια στον Μανώλη Μητσιά, για το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φονιάς», άσμα που ερμηνεύει επί χρόνια ο τραγουδιστής και γράφτηκε για τη φωνή του από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι. Αμέσως, ένα κύμα αντιδράσεων προς την απαγόρευση, σηκώθηκε τόσο από τον καλλιτέχνη όσο και από τους χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην επιστολή του, ο Γιώργος Χατζιδάκις, προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τη θέση του λέγοντας ότι το «φρένο» δεν μπήκε για τον Μανώλη Μητσιά αλλά για την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

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Την ίδια στιγμή, άσκησε κριτική προς την στάση της Αγαθής Δημητρούκας η οποία υπενθυμίζεται ότι ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον λόγο που στη βραδιά δεν θα ακουστούν τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι διαβάζοντας τους λόγους για τους οποίους ο γιος του συνθέτη και νόμιμος διαχειριστής του έργου του, το αρνήθηκε.

Γιώργος Χατζιδάκις: Αναλυτικά η δήλωσή του

Η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι έχει ως εξής: «Μετά από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κ. Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. «Ο Γιάννης ο Φονιάς», όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

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Η απαγόρευση είχε εξαρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και τη συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει.

Προφανώς και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες, ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζιδάκι. Επομένως, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος, σε συναυλία του Μάνου Χατζιδάκι, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο «θέαμα».

Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι, ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς τα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση, σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν.

Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες — ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο με οποιαδήποτε ιδιότητα — είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιοτελή κίνητρα.

