Γιατί ο Χατζιδάκις ήθελε να γράφει το όνομά του με «ι»

Η θλιβερή απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, να απαγορεύσει στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το «Ο Γιάννης ο Φονιάς», και το κύμα συμπαράστασης προς τον ερμηνευτή, έφερε ξανά στο προσκήνιο τον μεγάλο συνθέτη.

Άρθρα και αναρτήσεις στα social media κατέκλυσαν το διαδίκτυο. Αν και αμελητέο μπροστά στο ίδιο το γεγονός και τη λογοκρισία στην τέχνη από την ίδια της την «οικογένεια», ένα ακόμη πράγμα που ίσως να παρατηρούσε κανείς είναι το συνηθισμένο «λάθος»: το χατζιδάκις με η.

Όχι μόνο στην κατάληξη, αλλά και στη μέση. Κοινώς είναι όλα «ι», σαν να γράφει παιδί δημοτικού θα έλεγε κανείς.

Διαβάστε επίσης: Ο Μανώλης Μητσιάς απάντησε για το «εμπάργκο» Χατζιδάκι: «Λυπηρό, αυτά τα τραγούδια είναι και του λαού»

Η γραφή του αυτή, ήταν ξεκάθαρα επιλογή. Σύμφωνα με μια εκδοχή, στον συνθέτη το είχε προτείνει ο γλωσσολόγος και συγγενής του, Γιώργος Χατζιδάκις, ο οποίος υποστήριζε ότι το επώνυμό του λόγω κατάληξης, πρέπει να γράφεται με «ι».

Ωστόσο, ανάμεσα σε γλωσσικούς κανόνες και εξηγήσεις, η απάντηση είναι πιο απλή από όσο φαίνεται. Ο ίδιος ο συνθέτης, όταν τον είχαν ρωτήσει σε συνέντευξή του, γιατί επιθυμεί να γράφει το όνομά του με «ι», είχε πει αστειευόμενος: «Χατζιδάκις με γιώτα, γιατί το ήτα στο τέλος με παχαίνει». Ενώ είχε προσθέσει ότι το γράμμα «ι» είναι πιο λεπτό και τον κολακεύει. Γεγονός που μάλλον παραπέμπει περισσότερο σε μια αισθητική και καλλιτεχνική επιλογή.