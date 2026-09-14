«Έτσι περνάγαμε κάθε φορά... Καλό ταξίδι αδερφέ»: Το αδημοσίευτο βίντεο του Stavento με τον Μαζωνάκη

Αφού ο Μιχάλης Κουινέλης την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε ότι είχε γράψει το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο καλλιτέχνης, σήμερα (14/9), που όλοι του λένε το τελευταίο «αντίο», αποφάσισε να μοιραστεί και ένα ξεχωριστό βίντεο από τη συνεργασία τους.

Ο λόγος, για ένα TikTok, όπου δείχνει πώς περνούσαν τις ώρες οι δύο καλλιτέχνες κατά τις πρόβες και τις ώρες στο studio. Πρόκειται για ένα αδημοσίευτο ντοκουμέντο που ο Μιχάλης Κουινέλης - γνωστός σε όλους ως Μιχάλης Stavento - τραγουδά με τον Γιώργο Μαζωνάκη στίχους από το «Οινόπνευμα φτηνό», το τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο με τίτλο «Αγαπώ σημαίνει», δίσκο που έχει γράψει ο πρώτος.

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Ο Staventο, στη λεζάντα του βίντεο έγραψε: «Ας μην το κρατάω μόνο για εμένα... Έτσι περνάγαμε κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ!»

@michalis_stavento Ας μην τα κρατάω μόνο για μένα… Έτσι περνάγαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ...🕊️ ♬ πρωτότυπος ήχος - STAVENTO

Υπενθυμίζεται ότι, και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες αλλά και πολύς κόσμος από νωρίς σήμερα Δευτέρα (14/09), προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.