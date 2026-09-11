Τη Δευτέρα (14/9) αναμένεται να τελεστεί στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Όπως έχει γίνει γνωστό, θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα στον ιερό ναό που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πατρικό του σπίτι, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον κόσμο να του απευθύνει το ύστατο χαίρε. Η ώρα της εξοδίου ακολουθίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Διαβάστε ακόμα: Αυτός ο τύπος που έκανε λίγο πιο ενδιαφέρουσα την Ελλάδα

Ωστόσο, όπως έχει πει ο δικηγόρος της οικογένειας «επιθυμία της οικογένειας είναι να γίνει η κηδεία στο 3ο νεκροταφείο εκεί που είναι η γενέτειρα του Γιώργου, στη Νίκαια».

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ»

Συντετριμμένος και με τη φωνή του να σπάει, ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη, Μανώλης, μίλησε στην εκπομπή Live News, ξεσπώντας για τον χαμό του γιου του και ζητώντας την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για τους υπεύθυνους.

Τα λόγια του συγκλονίζουν:

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ! Το παιδί μου εμένα ποιος θα μου το φέρει πίσω;

Κάνανε το κακό... Πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος με τον θάνατό του; Εμάς όμως, ποιος θα μας βοηθήσει;»

«Απροσδιόριστη» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Νίκου Καλόγρηα και Κωνσταντίνου Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σωτήρης Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή.

Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.