Γιώργος Μαζωνάκης: Σχεδόν μία ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ σταμάτησε η καρδιά του

Την ώρα που συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που αγάπησε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τα τραγούδια του τον αποχαιρετούν στη Νίκαια, τη γειτονιά που μεγάλωσε, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το MEGA, που επικαλείται στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έχουν σταλεί στην εισαγγελία, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έστελνε σημάδια ότι κάτι πηγαίνει λάθος.

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Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι στις 14:14 ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, στις 14:37 μπήκε σε λειτουργία το μηχάνημα και σύμφωνα με το MEGA η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη σταμάτησε να χτυπά στις 15:23 με 15:27. Είναι η στιγμή που το μηχάνημα χτύπησε συναγερμό, άρχισαν να πέφτουν οι σφυγμοί της καρδιάς του και να παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στις ζωτικές του λειτουργίες.

Μία ώρα δηλαδή πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στις 16:23.

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Υπενθυμίζεται ότι ο γιατρός έχει καταγραφεί σε βίντεο ντοκουμέντο να γευματίζει σε εστιατόριο στο Κολωνάκι, να δέχεται τηλεφώνημα και στη συνέχεια να κατευθύνεται στο ιατρείο στις 14:43, ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν εκεί.