Γιώργος Μαζωνάκης: Το συγκινητικό αντίο της παίκτριας του the Voice στον «νονό» της κόρης της

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό κύμα συμπαράστασης προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανάρτηση της Μαρίνας Μαμουσάι, η οποία αποχαιρέτησε δημόσια τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral. Η πρώην διαγωνιζόμενη του The Voice μοιράστηκε σπάνιο φωτογραφικό υλικό του τραγουδιστή μαζί με την κόρη της, Λεάνδρα, τιμώντας έναν άνθρωπο που στάθηκε στη ζωή της πολύ περισσότερο από ένας απλός μέντορας.

Από τη σκηνή του talent show στην οικογενειακή σχέση

Η γνωριμία τους ξεκίνησε στο πλαίσιο του μουσικού διαγωνισμού, όπου η Μαρίνα βρισκόταν στην ομάδα του. Ωστόσο, η χημεία και η εκτίμηση ανάμεσά τους μετέτρεψαν τη σχέση coach και διαγωνιζόμενης σε έναν βαθύ οικογενειακό δεσμό.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει την ιδιαίτερα προσωπική πρόταση να βαφτίσει τη μικρή Λεάνδρα. Αν και δεν είχε δημοσιοποιηθεί αν πραγματοποιήθηκε τελικά το μυστήριο, η Μαρίνα τον αποκάλεσε ανοιχτά «νονό μας», επισφραγίζοντας την ουσία της σχέσης τους.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που ράγισε καρδιές

Στη viral ανάρτησή της, η τραγουδίστρια αποκάλυψε την τραγική σύμπτωση πως οι δυο τους είχαν επικοινωνήσει μόλις δύο 24ωρα πριν:

«Μεγάλε μου άνθρωπε. Νονέ μας, φίλε μας και μέντορά μας. Τι να πω; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω τη στενοχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις. Πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ. Πόσο άδικο, πόσο τραγικό. Δε σου άξιζε... Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια, εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι και γίναμε ένα».

Η Μαρίνα αναφέρθηκε στις δύσκολες αλλά και τις όμορφες συζητήσεις που μοιράστηκαν όλο αυτό το διάστημα, ξεκαθαρίζοντας πως η μνήμη του θα παραμείνει ολοζώντανη στο σπίτι τους.

Όπως σημείωσε, η μικρή Λεάνδρα θα μεγαλώσει μαθαίνοντας τα πάντα για εκείνον, τα κατορθώματά του και τον αληθινό του χαρακτήρα μέσα από τις φωτογραφίες και τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του.

Το συγκινητικό μήνυμα έκλεισε με μια υπόσχαση αγάπης εκ μέρους όλης της οικογένειας: «Αναπαύσου εν ειρήνη. Θα μας λείψεις πολύ, με αγάπη το Λεανδράκι σου, Μαρίνα και Στέφανος. Κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε».

#osozwmazw #mazo #mazonakis @marinamemousai Μεγάλε μου άνθρωπε…Νονέ μας…φίλε μας…και μέντορα μας! Τι να πω ; Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω την στεναχώρια μας και το πόσο πολύ θα μας λείψεις…πριν 2 μέρες μιλούσαμε και γελούσαμε και σήμερα δεν είσαι πια εδώ… πόσο άδικο, πόσο τραγικό..δε σου άξιζε!! Πόσο πόνο και πόση στεναχώρια έχουμε μοιραστεί ; Πόσα πράγματα μου έχεις πει και πόσα σου έχω πει ; Θα είμαστε για πάντα μια οικογένεια…εμείς ξεκινήσαμε από δύο ξένοι..και γίναμε ΕΝΑ!! Η Λεανδρα μας θα μεγαλώσει με όλες τις φωτογραφίες μας και τις στιγμές μας και θα της μιλάμε για σένα, για τα κατορθώματα σου και για το τι άνθρωπος ήσουν! Αναπαυσου εν ειρήνη…θα μας λείψεις πολύ…με αγάπη το Λεανδρακι σου, Μαρίνα και Στέφανος…κάποια στιγμή θα ξανά βρεθούμε…💔🪦🕊️ #giorgosmazonakis #mazwnakis @Stefan Gllaci ✅ ♬ The Last Heat - Toby Kessler