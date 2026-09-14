Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Ζητά αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία και προαναγγέλλει νέες συλλήψεις

Κόλαφος ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος επεσήμανε πως η πλευρά του επιθυμεί αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς, ενώ προανήγγειλε και νέες συλλήψεις για την υπόθεση.

Ειδικότερα και μιλώντας στο OPEN, πριν από την μεταγωγή των δύο γιατρών για την απολογία τους σε ανακριτή και εισαγγελέα, ο κ. Λυκούδης σημείωσε πως «είμαστε εν αναμονή της κρίσης ανακριτή και εισαγγελέα, για το αν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. Εμείς θέλουμε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».

Εξήγησε πως οι γιατροί γνώριζαν ότι η πλασμαφαίρεση ήταν παράνομη, ήξεραν τους κινδύνους, αλλά, παρ΄όλα αυτά, προχώρησαν τη διαδικασία για το οικονομικό όφελος.

«Όταν είσαι γιατρός και ξέρεις ότι τελείς μία παράνομη πράξη και το κάνεις για τα χρήματα, αποδέχεσαι την πιθανότητα να χαθεί ανθρώπινη ζωή (...) Είναι ορισμός του ενδεχόμενου δόλου και νομίζω και ελπίζω προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η εισαγγελία» είπε.

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Ερωτώμενος αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί και άλλη φορά στη διαδικασία, σημείωσε πως δεν έχει λάβει γνώση περί αυτού.

«Δεν έγινε καμία εξέταση (σ.σ. στον τραγουδιστή), το επιβεβαίωσε και η πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής. Ρώτησε αν είχε προβεί σε καρδιογράφημα και απάντησε αρνητικά».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Λυκούδης σημείωσε πως «ένα από τα αιτήματά μου είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ κρίσιμο να φανεί αν εκείνο το χρονικό διάστημα, αν δεν γίνονταν οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, λαμβάνονταν άλλες συμβουλές, όπως νομικές».

Ο ίδιος, τέλος, επεσήμανε πως αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες και σε άλλα άτομα για την υπόθεση καθώς υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι στο ιατρείο, που επιβεβαίωσαν τους ψευδείς - όπως αποδεικνύεται από βιντεοληπτικό υλικό - ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού για την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.