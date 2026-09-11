Γιώργος Μαζωνάκης: Την Δευτέρα (14/9) στις 13:00 η κηδεία του τραγουδιστή

To τελευταίο αντίο στον αγαπητό Γιώργο Μαζωνάκη ανακοινώθηκε πως θα δοθεί την Δευτέρα στις 13:00, στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης για τον ξαφνικό θάνατό του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα στον ιερό ναό που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πατρικό του σπίτι, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον κόσμο να του απευθύνει το ύστατο χαίρε.

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Τελικά η επιθυμία της οικογένειας να γίνει η κηδεία στο 3ο νεκροταφείο, εκεί που είναι η γενέτειρα του Γιώργου, στη Νίκαια γίνεται πραγματικότητα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

«Απροσδιόριστη» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσία των ιατροδικαστών Νίκου Καλόγρηα και Κωνσταντίνου Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σωτήρης Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή.

Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.