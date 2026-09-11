Θάνατος Μαζωνάκη: «Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ» – Η καταγγελία του δικηγόρου του

Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του δικηγόρου της οικογένειάς του, Χαράλαμπου Λυκούδη, στον ΑΝΤ1, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 14:12 το μεσημέρι και εργαζόταν αδιάλειπτα επί 42 λεπτά έως τις 14:54, καταρρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς των θεραπόντων ιατρών πως ο τραγουδιστής δεν πρόλαβε τελικά να υποβληθεί στη θεραπεία, ενώ την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί τόσο η καθυστέρηση του γιατρού να καλέσει το ΕΚΑΒ –το οποίο ειδοποιήθηκε τελικά στις 16:21– όσο και τα στοιχεία της δικογραφίας που αποκαλύπτουν πως ο ηλεκτρονικός φάκελος του καλλιτέχνη διαγράφηκε οριστικά, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης του χώρου του ιατρείου.

Οι γιατροί έψαχναν στην ΑΙ πώς θα τον επαναφέρουν

Στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) εκτυλίχθηκε η τραγωδία με την ανακοπή καρδιάς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Mega, οι δύο ιατροί αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι των αρχών στις ηλεκτρονικές συσκευές των κατηγορουμένων έφεραν στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Aμέσως μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι δύο γιατροί επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας του στον χώρο, ενώ παράλληλα αναζητούσαν απεγνωσμένα στην τεχνητή νοημοσύνη μεθόδους επαναφοράς.

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Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε επιπλέον ότι στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού υπήρχε φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη πριν από την έναρξη της θεραπείας, το οποίο διαγράφηκε εσπευσμένα αμέσως μετά το συμβάν.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το αίτημα της οικογένειας για αναβάθμιση της κατηγορίας

Για την επίσημη μέχρι στιγμής εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την οποία η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη, μίλησε η ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας Ουρανία Δημακοπούλου στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤnews.

Η κ. Δημακοπούλου εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απροσδιόριστη αιτία θανάτου» αποτελεί απολύτως προβλεπόμενο ιατροδικαστικό συμπέρασμα όταν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την αυτοψία, τη νεκροψία – νεκροτομή και το διαθέσιμο ιατρικό ιστορικό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η άμεση και κύρια αιτία που οδήγησε στον θάνατο.

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.