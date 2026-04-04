Γιώργος Τσαγκαράκης: Οι πρώτες δηλώσεις για το Ευαγγέλιο και τα 4 κακουργήματα

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του, το απόγευμα της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, ο Γιώργος Τσαγκαράκης. Σήμερα, 4 Απριλίου, ο γνωστός γκαλερίστας επέστρεψε στις διαδικτυακές του εκπομπές.

Στην έναρξη της σημερινής του εκπομπής, ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με 4 κακουργήματα, έκανε μια αναφορά στη σύλληψή του, αλλά και στο Ευαγγέλιο που στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα σε βάρος του.

Οι δηλώσεις ξεκινούν στο 1:54.

Οι διευκρινίσεις για το επίμαχο Ευαγγέλιο

Αναφερόμενος στο θρησκευτικό κειμήλιο και τις κατηγορίες, ο κ. Τσαγκαράκης δήλωσε:

«Σε ό,τι αφορά το θέμα του Ευαγγελίου, θέλω να διευκρινίσω ότι είχα ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων με σκοπό τη νόμιμη δήλωσή του πολύ πριν ξεκινήσει η υπόθεση, γεγονός που αποδεικνύει τη βούλησή μου να κινηθώ εξαρχής με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα πάντα με τη νόμιμη διαδικασία.»

Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας αναφέρθηκε στη θρησκευτικότητά του αλλά και στη συγκίνησή του για τα μηνύματα που έλαβε κατά τη διάρκεια της κράτησής του:

«Όσοι με γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά τη σχέση που έχω με την πίστη και τη θρησκεία. Για μένα η πίστη δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή που ο άνθρωπος δοκιμάζεται κι εκεί φαίνεται τι έχεις μέσα στη ψυχή σου πραγματικά τελικά. Και γι’ αυτόν τον λόγο, οποιαδήποτε σκιά πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, σας διαβεβαιώνω ότι με αγγίζει βαθιά και προσωπικά.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο διάστημα, υπήρξε και κάτι θετικό για μένα. Ήταν η στήριξή σας, που με συγκίνησε βαθιά… Θέλω να σας διαβεβαιώσω μέσα από την καρδιά μου ότι οι συνεργάτες μου, που ήταν δίπλα σας όλες αυτές τις ημέρες, μου μετέφεραν τα λόγια στήριξης, τα εκατοντάδες μηνύματα…»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναφέρθηκε στους περιοριστικούς όρους και στην αισιοδοξία του για την τελική έκβαση της υπόθεσης:

«Προσαρμόζω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σύμφωνα με τους όρους που μου έχουν τεθεί μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Είμαι βέβαιος ότι η αλήθεια θα αναδειχθεί και ότι όλα θα μπουν στη σωστή τους διάσταση».