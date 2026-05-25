Γιωτόπουλος: Για «σκοπιμότητα» πίσω από την πρόταση αναίρεσης του Αρείου Πάγου κάνει λόγο η δικηγόρος του

Για «σκοπιμότητα» πίσω από την πρόταση αναίρεσης του Αρείου Πάγου κάνει λόγο η δικηγόρος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ήταν καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αφέθηκε ελεύθερος και τώρα έρχεται ξανά αντιμέωτπος με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη φυλακή.
Η δικηγόρος του, εκτός από την πολιτική σκοπιμότητα, δήλωσε ότι και η ίδια επιφυλάσσεται να λάβει πλήρη γνώση για το τι μέλλει γενέσθαι. Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, δεν έχει κάνει καμία δήλωση για την εξέλιξη με το αίτημα αναίρεσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την άσκηση της αναίρεσης, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναμένεται να ορίσει άμεσα τη συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του δικαστηρίου, σε σχηματισμό συμβουλίου, το οποίο θα εξετάσει την εισαγγελική πρόταση.
Η συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
