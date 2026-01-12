Βίντεο από επεισόδια με μολότοφ στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται στο X σαν να προέρχεται από το Ιράν και τις μεγάλες διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την ασιατική χώρα.

Το βίντεο αναπαράχθηκε με αυτόν τον τρόπο από τον λογαριασμό «Iran Spectator», ωστόσο σε επισημάνσεις χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, Grok, επέμενε όχι μόνο ότι προέρχεται από το Ιράν, αλλά έδειχνε και συγκεκριμένη περιοχή.

Μπορείς να μας πεις @grok από που είναι αυτό το βίντεο??

Διότι λένε ότι είναι από Ιράν.

«Από την έρευνα σε πολλαπλές πηγές (BBC, ABC News, Politico), το βίντεο προέρχεται πράγματι από το Ιράν. Συγκεκριμένα, δείχνει διαδηλώσεις στην Azna, με φωτιές σε αυτοκίνητα έξω από αστυνομικό τμήμα, κατά τις πρόσφατες κινητοποιήσεις λόγω οικονομικής κρίσης. Επιβεβαιώνεται από eyewitness footage στις αρχές Ιανουαρίου 2026», ανέφερε σε απαντήσεις του το Grok.

Χρήστες του X όχι μόνο ρώτησαν το Grok για το επίμαχο βίντεο, αλλά ήρθαν και σε... αντιπαράθεση μαζί του, αναφέροντας συγκεκριμένα το σημείο που σημειώνονταιτα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη.

«Μπορείς να μας πεις @grok από που είναι αυτό το βίντεο?? Διότι λένε ότι είναι από Ιράν», ρώτησε ο χρήστης «entimos». Όταν το Grok απάντησε ότι είναι στο βίντεο καταγράφονται επεισόδια στο Ιράν, ο χρήστης ανταπάτησε: «Για σκέψου και πάλι. Μήπως δεν έφαγες καλά και σου λείπει ενέργεια?? Από Θεσσαλονίκη είναι το βιντεο».

Στη συνέχεια έδωσε την ακριβή τοποθεσία: «Είναι από την Παραλιακή, πριν τον Λευκό Πύργο στον 1ο σηματοδότη».

Ωστόσο το Grok επέμεινε, με τους χρήστες να σχολιάζουν την αξιοπιστία του.

Η αλήθεια για το βίντεο «από το Ιράν» που καταγράφει επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Για την ιστορία, το βίντεο προέρχεται από επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη στη 1 Νοεμβρίου 2025, μετά την συναυλία του Λεξ, ενώ σε σχετική δημοσίευση είχε προχωρήσει και το Reader.gr.

Τη συγκεκριμένη λήψη μπορείτε να τη δείτε στο παρακάτω βίντεο που είχε αναρτηθεί λίγο μετά τα επεισόδια στο Youtube.

Βίντεο του thestival.gr από ελαφρώς διαφορετική γωνία λήψης καταγράφει το συγκεκριμένο συμβάν. Δείτε τα πρώτα δευτερόλεπτα:

Πάντως στον λογαριασμό «Iran Spectator» έχει προστεθεί η εξής διευκρίνηση: «The video does not belong to Iran. The cars and streets do not resemble Iran's. Moreover the video can be found posted on social media at least a month ago, before the start of this round of Iran protests».

