Γυναικοκτονία στη Δράμα: Είχε γίνει δεκτή η απόσπαση της 45χρονης στη Θεσσαλονίκη - Σχεδίαζε τη διαφυγή της

Δεν έχουν τελειωμό οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης αστυνομικού στη Δράμα από τον 50χρονο σύζυγό της, καθώς όπως έγινε γνωστό η γυναίκα είχε κάνει οργανωμένες προσπάθειες να καταφέρει να φύγει από την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η γυναίκα είχε ζητήσει την απόσπαση της σε Αστυνομικό Τμήμα της Θεσσαλονίκης, όπου σπούδαζε η κόρη της, η οποία είχε γίνει δεκτή, γεγονός που σημαίνει πως η 50χρονη ενώ προσπάθησε δεν πρόλαβε να διαφύγει.

Αφού ανέτρεξε σε δύο διαφορετικούς ψυχολόγους και δύο διαφορετικούς ψυχιάτρους για τον σύζυγό της και κατάλαβε ότι ακόμα κινδυνεύει, οργάνωσε το σχέδιο διαφυγής της από την Δράμα, χωρίς όμως να προλάβει να το υλοποιήσει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως την μοιραία ημέρα που ο 50χρονος δολοφόνησε τη 45χρονη, ο ίδιος είχε μάθει για την απόσπαση της εν διαστάσει συζύγου του και ότι σχεδιάζει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως μετά τις αποκαλύψεις για τον υπηρεσιακό ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας, ήρθε εισαγγγελική εντολή να παρθούν καταθέσεις από τους ψυχολόγους και τους διοικητές των τμημάτων του ζευγαριού.

Όπως επισημαίνει το Mega, και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ψυχομετρικά τεστ γίνονται στους αστυνομικούς ανά πενταετία ή δεκαπενταετία. Ερωτηματικά για την αξιπιστία του τεστ, εγείρει το γεγονός ότι πρόκειται για μια αρκετά παλαιά τακτική. Ο Αντώνης Κασιμάτης, ψυχίατρος και διευθυντής του υγειονομικού της ΕΛΑΣ, αποκάλυψε ότι χρονολογούνται από το 1950 - 1945.

«Είναι αστάθμητο και εύκολα διαχειρίσιμο για κάθε υποψήφιο. Αποτελεί απλά ένα άλλοθι για να πούμε ''κάτι κάναμε''. Η ουσία είναι ότι μας διαφεύγει ότι το τεστ αποτελεί ένα από τα πέντε ή έξι, συμβουλευτικά εργαλεία, της δουλειάς των ψυχολόγων».

Υπενθυμίζεται ότι, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον η στάση και οι χειρισμοί του υπηρεσιακού ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο οποίος φέρεται να γνώριζε την κατάσταση, αλλά επέλεξε να μην ενημερώσει την υπηρεσία του.

Είχε διαγνώσει τον αστυνομικό-αυτόχειρα με κρίσεις πανικού. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε την ψυχολογική κατάσταση του εν ενεργεία αστυνομικού, δεν ενημέρωσε κανέναν εντός της υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, και το ίδιο το θύμα, πήγαινε στον ίδιο υπηρεσιακό ψυχολόγο.