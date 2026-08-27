Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Από το 2022 είχε κάνει καταγγελία το θύμα - Σε ψυχιατρείο είχε νοσηλευτεί ο 53χρονος

Προμελετημένο φέρεται να ήταν το έγκλημα του 53χρονου γυναικοκτόνου στη Ροδόπη καθώς όπως όλα δείχνουν η πρώην σύζυγός του ήταν έτοιμη να επιστρέψει σπίτι την μοιραία ημέρα.

Συγκεκριμένα, είχε σχεδιάσει να φύγει από τη Θάσο, όπου εργαζόταν εποχιακά σε ξενοδοχείο και θα επέστρεφε σπίτι για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η ίδια από το 2022, είχε καταγγείλει τον άνδρα, ο οποίος μετά είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Έκτοτε λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Είχε κακοποιήσει και την αδελφή του στο παρελθόν ο 53χρονος

Βίαιο παρελθόν είχε ο 53χρονος, καθώς σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη στο Mega, είχε κακοποιήσει και την ίδια του την αδελφή. Μάλιστα συμπλήρωσε ότι φέρεται να μην λάμβανε την αγωγή του το τελευταίο διάστημα.

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Ο άνδρας, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο». Φέρεται να αυτοτραυματίστηκε μετά τη δολοφονία, με αιχμηρό αντικέιμενο.

Ωστόσο, ο κύριος Καλλιακμάνης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιχείρησε όντως την αυτοκτονία. Αναμένεται ότι, θα οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ μέχρι τότε θα νοσηλεύεται φρουρούμενος.