Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: «Δούλευε μακριά για να γλιτώνει την κακοποίηση»: Τι κατέθεσαν τα παιδιά

Στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση της γυναικοκτονία στη Ροδόπη μίλησαν τα τρία παιδιά της οικογένειας, περιγράφοντας όσα φέρεται να συνέβαιναν επί χρόνια μέσα στο σπίτι τους και την κακοποιητική συμπεριφορά που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, δεχόταν η μητέρα τους από τον πατέρα τους.

Παρά το σοκ που βιώνουν, τα παιδιά έδωσαν καταθέσεις στις Αρχές, παρουσιάζοντας τη δύσκολη καθημερινότητα της γυναίκας και περιστατικά βίας που, όπως υποστήριξαν, δεν ήταν μεμονωμένα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η μητέρα τους ζούσε για χρόνια σε καθεστώς φόβου, καθώς φέρεται να δεχόταν επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της.

Εργαζόταν μακριά από το σπίτι για να αποφεύγει τον σύζυγό της

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και όσα φέρονται να κατέθεσαν τα παιδιά σχετικά με την εργασία της μητέρας τους. Όπως υποστήριξαν, η γυναίκα είχε επιλέξει να εργάζεται μακριά από το σπίτι όχι μόνο εξαιτίας των οικονομικών αναγκών της οικογένειας, αλλά και προκειμένου να περνά όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες μακριά από τον σύζυγό της.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπαθούσε να αποφεύγει την κακοποιητική συμπεριφορά και τα χτυπήματα που φέρεται να δεχόταν.

Μάλιστα, κατά το παρελθόν η γυναίκα είχε εμφανιστεί αρκετές φορές στον χώρο εργασίας της με εμφανείς μώλωπες στο πρόσωπο, οι οποίοι φέρονται να προέρχονταν από περιστατικά βίας μέσα στο σπίτι.

Οι καταθέσεις των τριών παιδιών βρίσκονται πλέον στη διάθεση των αστυνομικών και εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.

Ροδόπη: Ομολόγησε ο γυναικοκτόνος

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα», είναι μεταξύ όσων φέρεται να είπε ο δολοφόνος στους αστυνομικούς κατά την ανάκριση, ομολογώντας στη γυναικοκτονία της συζύγου του.

Τι τελευταίες πληροφορίες μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με τον 53χρονο να παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που επιχείρησε.

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σχεδόν ακαριαίος ο θάνατος

Δεν διαπιστώθηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα της γυναίκας. Η εκτίμηση είναι ότι ο θάνατός της επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά από το χτύπημα.

Η 44χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επί χρόνια θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου. Είχε επικοινωνήσει μάλιστα με τη δικηγόρο της και είχε κλείσει ραντεβού για την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη δολοφονία.

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Η δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ανέφερε πως η τελευταία επικοινωνία με την 44χρονη έγινε το βράδυ πριν από το έγκλημα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στην Κρήτη, είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο φονιάς γνώριζε για το διαζύγιο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 19χρονος γιος της ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να την κρατήσει στη ζωή. Παράλληλα, η 16χρονη κόρη της οικογένειας ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία και τις πρώτες βοήθειες.

Ο 53χρονος, μετά την επίθεση, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές αναμένουν να είναι σε θέση να καταθέσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες που έρχονται από τη δικηγόρο της 43χρονης. Όπως ανέφερε, το ζευγάρι επρόκειτο να συναντηθεί την ίδια ημέρα προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιό του, συνάντηση που τελικά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.