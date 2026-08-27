Αποτροπιασμό προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης για τη γυναικοκτονία της 44χρονης στα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της στη Ροδόπη, που διέπραξε ενώπιον των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 44χρονη υπέστη ένα και μοναδικό μοιραίο τραύμα από μαχαίρι στην περιοχή του λαιμού και της τραχηλικής χώρας, μεταφέρει το Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών. Το τραύμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία, ενώ η λεπίδα φέρεται να έφτασε έως τον δεξιό πνεύμονα.

Ροδόπη: Ομολόγησε ο γυναικοκτόνος

«Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, θόλωσα», είναι μεταξύ όσων φέρεται να είπε ο δολοφόνος στους αστυνομικούς κατά την ανάκριση, ομολογώντας στη γυναικοκτονία της συζύγου του.

Τι τελευταίες πληροφορίες μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με τον 53χρονο να παραμένει νοσηλευόμενος υπό φρούρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που επιχείρησε.

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σχεδόν ακαριαίος ο θάνατος

Δεν διαπιστώθηκαν άλλες κακώσεις στο σώμα της γυναίκας. Η εκτίμηση είναι ότι ο θάνατός της επήλθε μέσα σε λίγα λεπτά από το χτύπημα.

Η 44χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επί χρόνια θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην έκδοση διαζυγίου. Είχε επικοινωνήσει μάλιστα με τη δικηγόρο της και είχε κλείσει ραντεβού για την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη δολοφονία.

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Η δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και ανέφερε πως η τελευταία επικοινωνία με την 44χρονη έγινε το βράδυ πριν από το έγκλημα.

Όπως ανέφερε, η γυναίκα είχε δεχθεί επανειλημμένα επιθέσεις από τον σύζυγό της. Το 2022, όταν η οικογένεια βρισκόταν στην Κρήτη, είχε καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Ο φονιάς γνώριζε για το διαζύγιο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 19χρονος γιος της ήταν εκείνος που μετέφερε τη μητέρα του στο νοσοκομείο, προσπαθώντας να την κρατήσει στη ζωή. Παράλληλα, η 16χρονη κόρη της οικογένειας ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία και τις πρώτες βοήθειες.

Ο 53χρονος, μετά την επίθεση, φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του καταναλώνοντας φυτοφάρμακο. Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, εκτός κινδύνου, ενώ οι Αρχές αναμένουν να είναι σε θέση να καταθέσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι πληροφορίες που έρχονται από τη δικηγόρο της 43χρονης. Όπως ανέφερε, το ζευγάρι επρόκειτο να συναντηθεί την ίδια ημέρα προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιό του, συνάντηση που τελικά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.