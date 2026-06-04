Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Απολογείται σήμερα ο 41χρονος - Με κοριούς και gps παρακολουθούσε την 39χρονη

Ενώπιον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα, Πέμπτη (04/06), ο γυναικοκτόνος της Καλαμάτας για να απολογηθεί για την άγρια δολοφονία της συζύγου του.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιβάλλον της 39χρονης μητέρας δύο μικρών κοριτσιών μεταφέρει πως ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά τη γυναίκα και το τελευταίο διάστημα μετέφερε πως διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Ακόμα φέρεται να είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Διατηρούσε μέχρι και ψεύτικο προφίλ στο Instagram για να παρακολουθεί τη διαδικτυακή της δραστηριότητα, με το ψευδώνυμό του να είναι «θάνατος».

«Την είχε χτυπήσει πολλές φορές»

Η αδελφή της 39χρονης, που κηδεύτηκε χθες σε κλίμα βαθιάς οδύνης, σημείωσε στον ΑΝΤ1 πως την «είχε χτυπήσει πολλές φορές».

«Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιον τρόπο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Ναι, μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά... χωρίς κανένας να το ξέρει» σημείωσε σε άλλο σημείο και ερωτώμενη εάν ο 41χρονος είχε καταλάβει ότι η αδελφή της ήθελε να φύγει, απάντησε: «Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε καθαρά σχεδόν. "Άσε με να φύγω με τα παιδιά, δεν θέλω τίποτα άλλο"».

Φίλος του θύματος, πάλι, ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

«Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις στα παιδιά

Την ίδια ώρα, «καθαρές» ήταν οι βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία.

Τα παιδιά, να υπενθυμιστεί, ήταν στο διπλανό δωμάτιο αλλά δεν άκουσαν τίποτα και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται.