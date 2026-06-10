Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στα παιδικά χωριά SOS τα έξοδα της κατοικίας που θα μείνουν οι ανήλικοι

Μετά τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, η προσοχή έχει στραφεί στα δύο ανήλικα παιδιά της, και συγκεκριμένα στην παροχή ψυχολογικής φροντίδας αλλά και τα πρακτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Τα παιδικά χωρία SOS, έχουν συμβάλλει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, στην προτασία των παιδιών.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, ο οργανισμός έχει αναλάβει τα έξοδα της κατοικίας όπου θα μένουν τα παιδιά μετά το ίδρυμα, μαζί με την θεία τους, στην οποία δόθηκε η επιμέλεια.

Παράλληλα, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της περιοχής στο Mega, ο φορέας συνεργάζεται με τον δήμο αλλά και με το Κέντρο Κοινότητας του νομού Μεσσηνίας, εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα του οργανισμού προχωρά στην παροχή συστηματικής ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης.

Η παρέμβαση αυτή, που κρίνεται απολύτως αναγκαία μετά από ένα τόσο σοβαρό τραυματικό γεγονός, περιλαμβάνει ψυχολογική φροντίδα, κοινωνική εργασία και συμβουλευτική. Στόχος είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και η σταδιακή προσαρμογή των μελών της οικογένειας στη νέα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η στήριξη αυτή δεν θα είναι βραχυπρόθεσμη, καθώς θα συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση των παιδιών στον μόνιμο τόπο διαμονής τους, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της φροντίδας και τη διασύνδεσή τους με τα υποστηρικτικά δίκτυα της νέας τους τοπικής κοινότητας.