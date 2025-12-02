H στιγμή που τα ταξί βγαίνουν στη Λάρισα: Κατευθύνθηκαν στο μπλόκο της Νίκαιας

Με κορναρίσματα και πανό που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από το ταξί», οι αυτοκινητιστές της Λάρισας συμμετείχαν μαζικά στη σημερινή 24ωρη απεργία, πραγματοποιώντας δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η αυτοκινητοπομπή έκανε στάση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, όπου αντιπροσωπεία των οδηγών επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου.

«Ανεφάρμοστη η ηλεκτροκίνηση»

Ο πρόεδρος του σωματείου, μιλώντας στην κάμερα, εστίασε στο φλέγον ζήτημα της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, χαρακτηρίζοντας τις προθεσμίες ανεδαφικές.

«Ζητάμε καταρχήν μια παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση η οποία ξεκινάει από το 2026 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το 2030 στην υπόλοιπη επαρχία.

Οι υποδομές είναι μηδαμινές, τα αυτοκίνητα πανάκριβα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε όλα τα αυτοκίνητά μας σε τέσσερα χρόνια με ηλεκτροκίνητα, τα οποία δεν είναι και πρακτικά ακόμα, γιατί οι αυτονομίες είναι πάρα πολύ μικρές, ειδικά το καλοκαίρι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού, σημείωσε: «Καταθέσαμε τα αιτήματά μας, δεν ήταν παρών ο κύριος Υφυπουργός, δεσμεύτηκαν να τα στείλουν αμέσως και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε ένα ραντεβού για να του εξηγήσουμε τις θέσεις μας».

«Πρέπει να είμαστε ενωμένοι»

Οι οδηγοί ταξί έστειλαν μήνυμα συμπόρευσης με τους υπόλοιπους κλάδους που κινητοποιούνται. «Όλοι οι εργαζόμενοι της Λάρισας πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε οποιοδήποτε αίτημα προκύψει, έτσι ώστε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον» ανέφερε ο εκπρόσωπος των ταξί.

Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί, οι οδηγοί ταξί έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των παραγωγών.