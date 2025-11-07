Χαλκίδα: Τουλάχιστον 7 μαχαιριές δέχθηκε ο Μάριος στο οπαδικό επεισόδιο που έπεσε νεκρός

Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οπαδικής βίας που έχει συγκλονίσει τη Χαλκίδα τα τελευταία χρόνια, παίρνει πλέον τη δικαστική της τροπή. Η δικογραφία για τη θανατηφόρα συμπλοκή της 3ης Νοεμβρίου 2025, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο οπαδό της ΑΕΚ, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, αποκαλύπτοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο εις βάρος οκτώ ταυτοποιημένων και ενός αγνώστου δράστη, όπως αναφέρει το eviathema.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, στη συμβολή των οδών Ληλαντίων και Αχαΐας, κατά τη διάρκεια βίαιης συμπλοκής μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό: ο 20χρονος Mάριος έπεσε νεκρός, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον κορμό.

Σημείο καμπής η ιατροδικαστική και οι απολογίες

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη φάση, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα εξελίξεων:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος οπαδός έφερε τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε πλάτη, θώρακα, καρδιά και πρόσωπο, γεγονός που καταδεικνύει την αγριότητα της επίθεσης.

Σήμερα Παρασκευή (7/11), θα απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες οπαδοί της ΑΕΚ, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και άλλες πράξεις βίας.

Το Σάββατο, ενώπιον Ανακριτή θα βρεθούν οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με δόλο. Ένας εξ αυτών νοσηλεύεται φρουρούμενος με τραύματα από νύσσον όργανο.

Όλοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για συμπλοκή, παραβάσεις των νόμων περί όπλων και αθλητισμού, ενώ δύο από αυτούς κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς ένας φέρεται να απέκρυψε τα φονικά όπλα.

Δικογραφία 12 σελίδων

Η δικογραφία, εκτεταμένη και τεκμηριωμένη, περιλαμβάνει αποδεικτικό υλικό που συγκέντρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας:

Όπλα και αντικείμενα βίας:

Ένας σπασμένος σουγιάς, σιδερένια ράβδος 84 εκατοστών, αεροβόλο τύπου GLOCK17, ξύλινο μπαστούνι μπέιζμπολ με λογότυπο της Α.Ε.Κ., γάντια μάχης, ναυτική φωτοβολίδα και κουκούλα full-face.

Αποδεικτικό υλικό:

Εκθέσεις αυτοψίας, σωματικών ερευνών, αναγνώρισης υπόπτων, καθώς και ψηφιακό υλικό σε DVD. Περιλαμβάνονται ρούχα με οπαδικά σύμβολα, που κατασχέθηκαν από επτά κατοικίες και δύο οχήματα.

Η απόφαση για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι οι κατηγορούμενοι θα ληφθεί μετά το πέρας των απολογιών μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθορίζοντας την πορεία της υπόθεσης.

Μαρτυρία σοκ: «Αν είχαν συλληφθεί τότε, δε θα είχαμε τη δολοφονία»

Στην εκπομπή “Live You” του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε συγκλονιστική μαρτυρία πατέρα, που ρίχνει φως σε προγενέστερο περιστατικό:

«Είχαν έρθει στην Ερέτρια με το ίδιο αμάξι και έψαχναν να βρουν δύο παιδιά από εδώ να τα πλακώσουν για τις ομάδες. Τα παιδιά κρύφτηκαν και δεν έγινε επεισόδιο. Ένας γονιός πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Ερέτριας και έκανε καταγγελία, δίνοντας και την πινακίδα. Αν είχαν συλληφθεί τότε, δεν θα είχαμε τη δολοφονία του παιδιού».

