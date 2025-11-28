Χαμοστέρνας και ρέμα Πικροδάφνης: Τα 8 σημεία της Αθήνας που πλημμυρίζουν συχνότερα

Η πρόσφατη νεροποντή στην Αθήνα και γενικότερα στην περιοχή της Αττικής μας υπενθύμισε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την έλλειψη υποδομών και ορθής διαχείρισης των όγκων νερού.

Η πρωτεύουσα άλλωστε είναι μια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις που τα περισσότερα ποτάμια της έχουν εγκιβωτιστεί ή εξαλειφθεί πλήρως. Μια έντονη κακοκαιρία όμως, θυμίζει σε όλους πως η δύναμη της φύσης είναι μάλλον ισχυρότερη από την διάνοια του ανθρώπου. Τουλάχιστον, για την ώρα.

Καθώς η κακοκαιρία Adel επελαύνει και προελαύνει, ποια είναι τα κύρια σημεία που στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας είναι τα πλέον επίφοβα για πλημμύρες σύμφωνα με τις εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος;

Κακοκαιρία Adel | Eurokinissi

1. Πρώτο και κύριο το πολύπαθο ρέμα της Πικροδάφνης που οι κάτοικοι των γύρω περιοχών γνωρίζουν δυστυχώς πολύ καλά.

2. Πειραιώς και Χαμοστέρνας, από τα πιο εμβληματικά σημεία όταν υπάρχει ισχυρή καταιγίδα, μετατρέπεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε λιμνοθάλασσα.

3. Λεωφόρος Ποσειδώνος (Δέλτα Φαλήρου & Βούλα), σε σημεία όπου ο δρόμος είναι χαμηλότερα από το επίπεδο της θάλασσας ή όπου τα αντιπλημμυρικά έργα (όπως στο φαληρικό όρμο) είναι ημιτελή, ο δρόμος κλείνει συχνά από την Τροχαία.

4. Λεωφόρος Φυλής, στο ρέμα της Εσχατιάς, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς το εν λόγω ρέμα υπερχειλίζει εύκολα λόγω της στενότητάς του.

5. Λεωφόρος Συγγρού στο ύψος του παλιού Ιπποδρόμου, ένα ιδιαιτέρως επίφοβο σημείο που συχνά βρίσκεται στην προσοχή της Τροχαίας κατά την διάρκεια νεροποντής.

6. Ο Ιλισσός στα όρια του Μοσχάτου, ένα σημείο που αρκετές φορές στο παρελθόν έχει πλημμυρίσει προκαλώντας σημαντικές καταστροφές

7. Η παραλιακή λεωφόρος της Βούλας, κοντά στον τερματικό σταθμό του Τραμ, όπου σύμφωνα με τις αρχές, το νερό δεν έχει δίοδο προς τα φρεάτια με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει.

8. Η Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της «Χαλυβουργικής», στο παρελθόν οι όγκοι νερού έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις.