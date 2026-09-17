Χανιά: Ενώπιον ανακριτή η 18χρονη για την κακοποίηση του βρέφους της - Τα νεότερα για την υγεία του

Το κατώφλι της ανακρίτριας για την απολογία της αναμένεται να περάσει σήμερα η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ.

Η 18χρονη πρόκειται να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας λίγο μετά τις 11 το πρωί. Είχε παρουσιαστεί στις εισαγγελικές Αρχές πριν από δύο ημέρες και είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της.

Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

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Φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ότι χτύπησε το παιδί της, ισχυριζόμενη πως δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων που του προκάλεσε.

Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να προβληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας.

Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστεί ή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η 18χρονη ήταν η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από 4 ετών

Νέες διάσταση στην υπόθεση δίνει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην οποία αναφέρεται πως η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η 18χρονη μετέφερε το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής, υπό την συνοοδεία του πατέρα της. Εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων του, το βρέφος διακομίστηκε στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.